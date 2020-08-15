Паломництво хасидів до України: мер Черкас звернувся до Зеленського
Мер Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до Володимира Зеленського через паломництво хасидів в Умань. Він закликав президента заборонити хасидам відвідувати місто цього року.
Причина – загроза зараження коронавірусом не тільки населення Умані, Черкащини, а й всієї України. Відповідне звернення Бондаренко опублікував на своїй фейсбук-сторінці.
Зверніть увагу Новий рік іудеїв під загрозою: Україна досі не дозволила паломництво хасидів в Умань
"Українці зараз не мають права вільно відвідати Ізраїль і США, де рівень епідемічної загрози значно вищий за український. А ось тамтешні громадяни мають право приїхати в українське місто і вільно святкувати тут релігійне свято", – йдеться у повідомленні.
Українцям забороняли свята, позбавляли права на роботу, гідне життя, забороняли роботу установ культури, дозвілля. Але все це чомусь дозволено іноземним громадянам на території України,
– заявив мер Черкас.
Він наголосив, що звертається до президента Зеленського, як до гаранта прав людей, додавши: "Пане президенте, втрутьтеся в ситуацію. Почуйте думку громад".
Єврейський новий рік: що відомо
- Урочистості тривають 2 дні і традиційно припадають на вересень або жовтень. У перший вечір нового року іудеї бажають одне одному бути вписаними у "Книгу життя".
- В Умані похований раббі Нахман із Брацлава, який був засновником брацлавського хасидизму. Євреї, які сповідують брацлавський хасидизм вірять, що якщо зустріти Рош га-Шану біля могили раббі, наступний рік буде для них дуже щасливим.
- У 2019 році для святкування на могилу Нахмана прибули понад 30 тисяч паломників.