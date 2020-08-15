Мер Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до Володимира Зеленського через паломництво хасидів в Умань. Він закликав президента заборонити хасидам відвідувати місто цього року.

Причина – загроза зараження коронавірусом не тільки населення Умані, Черкащини, а й всієї України. Відповідне звернення Бондаренко опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

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"Українці зараз не мають права вільно відвідати Ізраїль і США, де рівень епідемічної загрози значно вищий за український. А ось тамтешні громадяни мають право приїхати в українське місто і вільно святкувати тут релігійне свято", – йдеться у повідомленні.

Українцям забороняли свята, позбавляли права на роботу, гідне життя, забороняли роботу установ культури, дозвілля. Але все це чомусь дозволено іноземним громадянам на території України,

– заявив мер Черкас.

Він наголосив, що звертається до президента Зеленського, як до гаранта прав людей, додавши: "Пане президенте, втрутьтеся в ситуацію. Почуйте думку громад".

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