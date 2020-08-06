У МЗС спростували інформацію про дозвіл на паломництво 5 тисяч хасидів в Умань. Станом на сьогодні українські дипломати проводять консультації з ізраїльською стороною.

Український уряд поки не дав дозвіл на паломництво хасидів в Умань для відзначення іудейського свята Рош га-Шана. На цьому етапі тривають консультації українських та ізраїльських дипломатів. Головною темою переговорів є мінімізація кількості паломників у зв'язку зі складною епідемічною ситуацією у світі. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ на запит DW.

Зверніть увагу Загроза для місцевих: мер Умані проти приїзду хасидів у вересні через пандемію COVID-19

Станом на 6 серпня уряд України не ухвалював жодного рішення щодо надання дозволу на паломництво хасидів до Умані,

– заявили у МЗС.

Фейк поширили ізраїльські ЗМІ

Інформацію про наданий дозвіл оприлюднили ізраїльські ЗМІ. У своїх матеріалах вони посилалися на заяву головного рабина України Якова Дова Блайха. Він нібито заявив що уряд дозволив принаймні п'яти тисячам осіб приїхати в Умань на святкування (цього року воно розпочнеться 18 вересня – 24 канал).

Реакція МОЗ Ізраїлю

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю звернулося до української влади з проханням не допустити масові заходи в Умані. За словами лікарів, святкування може стати причиною масштабного спалаху коронавірусу.

Наша професійна позиція полягає в тому, що захід не слід дозволяти через зібрання 30 тисяч людей. Єдиний спосіб зупинити це – українські органи влади мають вжити належних заходів,

– наголосив директор департаменту з міжнародних відносин МОЗ Ізраїлю Ашер Шальмон.

Що таке Рош га-Шана? Рош га-Шана – єврейський новий рік. Урочистості тривають два дні і традиційно припадають на вересень або жовтень. У перший вечір нового року іудеї бажають одне одному бути вписаними у "Книгу життя".

Чому хасидам так важливо приїхати в Умань

В Умані похований раббі Нахман із Брацлава, який був засновником брацлавського (бресловського) хасидизму. Євреї, які сповідують брацлавський хасидизм вірять, що якщо зустріти Рош га-Шану біля могили раббі, наступний рік буде для них дуже щасливим.

Традиційно паломники прибувають в Умань цілими родинами. У 2019 році для святкування на могилу Нахмана прибули понад 30 тисяч паломників.