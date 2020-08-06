В МИД опровергли информацию о разрешении на паломничества 5 тысяч хасидов в Умань. По состоянию на сегодня украинские дипломаты проводят консультации с израильской стороной.

Украинское правительство пока не дало разрешение на паломничество хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош га-Шана. На этом этапе продолжаются консультации украинских и израильских дипломатов. Главной темой переговоров является минимизация количества паломников в связи со сложной эпидемической ситуацией в мире. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел на запрос DW.

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По состоянию на 6 августа правительство Украины не принимало никакого решения о предоставлении разрешения на паломничество хасидов в Умань,

– заявили в МИД.

Фейк распространили израильские СМИ

Информацию о предоставленном разрешения обнародовали израильские СМИ. В своих материалах они ссылались на заявление главного раввина Украины Якова Дова Блайха. Он якобы заявил, что правительство разрешило минимум пяти тысячам человек приехать в Умань на празднование (в этом году он начнется 18 сентября – 24 канал).

Реакция Миндрава Израиля

Министерство здравоохранения Израиля обратилось к украинской власти с просьбой не допустить массовые мероприятия в Умани. По словам врачей, празднование может стать причиной масштабного возгорания коронавируса.

Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать из-за собрания 30 тысяч человек. Единственный способ остановить это – украинские органы власти должны принять надлежащие меры,

- отметил директор департамента по международным отношениям Минздрава Израиля Ашер Шальмон.

Что такое Рош Ха-Шана?

Рош га-Шана – еврейский новый год. Торжества длятся два дня и традиционно приходятся на сентябрь или октябрь. В первый вечер нового года иудеи желают друг другу быть вписанными в "Книгу жизни".

Почему хасидам так важно приехать в Умань

В Умани похоронен рабби Нахман из Брацлава, который был основателем Брацлавского (бресловского) хасидизма. Евреи, исповедующие Брацлавский хасидизм, верят, что если встретить Рош га-Шану у могилы рабби, следующий год будет для них очень счастливым.

Традиционно паломники прибывают в Умань целыми семьями. В 2019 году для празднования на могилу Нахмана прибыло более 30 тысяч паломников.