Новый год иудеев под угрозой: Украина до сих пор не позволила паломничество хасидов в Умань
В МИД опровергли информацию о разрешении на паломничества 5 тысяч хасидов в Умань. По состоянию на сегодня украинские дипломаты проводят консультации с израильской стороной.
Украинское правительство пока не дало разрешение на паломничество хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош га-Шана. На этом этапе продолжаются консультации украинских и израильских дипломатов. Главной темой переговоров является минимизация количества паломников в связи со сложной эпидемической ситуацией в мире. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел на запрос DW.
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По состоянию на 6 августа правительство Украины не принимало никакого решения о предоставлении разрешения на паломничество хасидов в Умань,
– заявили в МИД.
Фейк распространили израильские СМИ
Информацию о предоставленном разрешения обнародовали израильские СМИ. В своих материалах они ссылались на заявление главного раввина Украины Якова Дова Блайха. Он якобы заявил, что правительство разрешило минимум пяти тысячам человек приехать в Умань на празднование (в этом году он начнется 18 сентября – 24 канал).
Реакция Миндрава Израиля
Министерство здравоохранения Израиля обратилось к украинской власти с просьбой не допустить массовые мероприятия в Умани. По словам врачей, празднование может стать причиной масштабного возгорания коронавируса.
Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать из-за собрания 30 тысяч человек. Единственный способ остановить это – украинские органы власти должны принять надлежащие меры,
- отметил директор департамента по международным отношениям Минздрава Израиля Ашер Шальмон.
Что такое Рош Ха-Шана?
Рош га-Шана – еврейский новый год. Торжества длятся два дня и традиционно приходятся на сентябрь или октябрь. В первый вечер нового года иудеи желают друг другу быть вписанными в "Книгу жизни".
Почему хасидам так важно приехать в Умань
В Умани похоронен рабби Нахман из Брацлава, который был основателем Брацлавского (бресловского) хасидизма. Евреи, исповедующие Брацлавский хасидизм, верят, что если встретить Рош га-Шану у могилы рабби, следующий год будет для них очень счастливым.
Традиционно паломники прибывают в Умань целыми семьями. В 2019 году для празднования на могилу Нахмана прибыло более 30 тысяч паломников.