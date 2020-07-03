Приїзд хасидів-паломників на святкування іудейського свята Рош Ха-Шана в Умані можуть скасувати у 2020 році. Все через ризики для здоров'я жителів міста і поширення коронавірусу.

Міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що його позиція чітка – він не підтримує святкування свята. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Чи відбудеться цьогоріч святкування Рош Ха-Шана в Умані

За словами мера, уряд прогнозує другу хвилю коронавірусу в Україні саме на вересень, тоді й коли приїжджають хасиди.

Він закликав мешканців міста висловити свою думку. Мер запевнив, що рішення ухвалюватиме громада. Цебрій закликав жителів Умані залишати свої коментарі з цього питання у себе на сторінці і сказав, що чекає активного голосування.

Водночас раніше посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон закликав хасидів не їхати на паломництво в Умань. Він попросив їх залишитися вдома через поширення коронавірусу.

Міський голова Умані також зазначив, що наразі ситуація з COVID-19 в Умані контрольовона, "але приїзд великої кількості іноземців з різних країн може привести до спалаху COVID-19.

Cумніваюся, що паломники матимуть довідки про відсутність COVID-19. Не впевнений, що вони пройдуть обсервацію 14 днів і дотримуватимуться вимог адаптивного карантину. Хто візьме на себе відповідальність за здоров'я і життя людей?

– зауважив Цебрій.

Дивіться відео звернення мера Умані до жителів міста: