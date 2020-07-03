Приезд хасидов-паломников на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана в Умани могут отменить в 2020 году. Все из-за риска для здоровья жителей города и распространения коронавируса.

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что его позиция четкая – он не поддерживает празднование праздника. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

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Состоится ли в этом году празднование Рош Ха-Шана в Умани

По словам мэра, правительство прогнозирует вторую волну коронавируса в Украине именно на сентябрь, когда и приезжают хасиды.

Он призвал жителей города высказать свое мнение. Мэр заверил, что решение будет принимать община. Цебрий призвал жителей Умани оставлять свои комментарии по этому вопросу у себя на странице и сказал, что ждет активного голосования.

Вместе с тем ранее посол Израиля в Украине Йоэль Лион призвал хасидов не ехать на паломничество в Умань. Он попросил их остаться дома из-за распространения коронавируса.

Городской голова Умани также отметил, что сейчас ситуация с COVID-19 в Умани контролируемая, "но приезд большого количества иностранцев из разных стран может привести ко вспышке COVID-19.

Сомневаюсь, что паломники будут иметь справки об отсутствии COVID-19. Не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и придерживаться требований адаптивного карантина. Кто возьмет на себя ответственность за здоровье и жизнь людей?

– заметил Цебрий.

Смотрите видео обращения мэра Умани к жителям города: