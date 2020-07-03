Угроза для местных: мэр Умани против приезда хасидов в сентябре из-за пандемии COVID-19
Приезд хасидов-паломников на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана в Умани могут отменить в 2020 году. Все из-за риска для здоровья жителей города и распространения коронавируса.
Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что его позиция четкая – он не поддерживает празднование праздника. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.
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Состоится ли в этом году празднование Рош Ха-Шана в Умани
- По словам мэра, правительство прогнозирует вторую волну коронавируса в Украине именно на сентябрь, когда и приезжают хасиды.
- Он призвал жителей города высказать свое мнение. Мэр заверил, что решение будет принимать община. Цебрий призвал жителей Умани оставлять свои комментарии по этому вопросу у себя на странице и сказал, что ждет активного голосования.
- Вместе с тем ранее посол Израиля в Украине Йоэль Лион призвал хасидов не ехать на паломничество в Умань. Он попросил их остаться дома из-за распространения коронавируса.
Городской голова Умани также отметил, что сейчас ситуация с COVID-19 в Умани контролируемая, "но приезд большого количества иностранцев из разных стран может привести ко вспышке COVID-19.
Сомневаюсь, что паломники будут иметь справки об отсутствии COVID-19. Не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и придерживаться требований адаптивного карантина. Кто возьмет на себя ответственность за здоровье и жизнь людей?
– заметил Цебрий.
Смотрите видео обращения мэра Умани к жителям города:
Почему Умань стала местом паломничества хасидов?
Все евреи, представляющие течение брацлавского хасидизма, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана в Умани. Могила рабби Нахмана в украинском городе стала местом паломничества последователей его учения.
В прошлом году для встречи 5780 иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября Умань посетили более 30 тысяч паломников.