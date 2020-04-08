10:09
8 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Посол Израиля призвал хасидов не ехать в Умань на паломничество

      - Читати новину українською
      Хасиды в Умани

      Посол Израиля в Украине Йоэль Лион призвал хасидов не ехать на паломничество в Умань. Он попросил их остаться дома из-за распространения коронавируса.

      Об этом говорится в совместном обращении посла, городского головы Умани Александра Цебрия, главного раввина Украины Моше Азмана и главного раввина Умани Якова Джантоя.

      Актуально Собрания баптистов стали причиной вспышки коронавируса в Днепропетровской области: детали

      Тора предписывает нам оставаться подальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах,
      – говорится в обращении.

      В письме отметили, что полиция будет следить за соблюдением ограничений и может оштрафовать за нарушение карантина.

      Почему Умань стала местом паломничества хасидов?Все евреи, которые представляют течение Брацлавского хасидизма, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана в Умани. Могила раби Нахмана в украинском городе стала местом паломничества последователей его учения.

      карантин
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Религия Новости Израиля евреи Хасиды в Умани
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 06:25 Пасха-2020: как в храмах будут освящать пасхальные блюда
      Новини України 20156
      сегодня , 09:40 В Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом: детали
      Лікування 3788
      сегодня , 07:20 Жизнь после коронавируса: как пандемия изменит путешествия
      Новини світу 3895
      сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 7 апреля: план выхода Украины из карантина, в Китае ни одной смерти
      Новини України 23146
      сегодня , 07:33 Правительство дополнительно разъяснило для пенсионеров условия усиленного карантина: детали
      Новини України 3540
      сегодня , 03:59 Причащались из одной ложки, но слизистой не касались: скандальное видео из Львова и реакция УГКЦ
      Новини України 7905
      сегодня , 07:46 Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ: причина
      Новини світу 2968
      сегодня , 08:30 Курс валют на 8 апреля: доллар подешевел, а евро выросло в цене
      Новини України 1884
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 06:40 Почему нельзя сжигать листья: последствия и наказание
      Анна Запотоцька
      сегодня , 01:30 "Пленки Ермака": реакция Зеленского и главные факты по делу
      Анна Калюжна
      Залиште відгук