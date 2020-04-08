Посол Израиля призвал хасидов не ехать в Умань на паломничество

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион призвал хасидов не ехать на паломничество в Умань. Он попросил их остаться дома из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в совместном обращении посла, городского головы Умани Александра Цебрия, главного раввина Украины Моше Азмана и главного раввина Умани Якова Джантоя.

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Тора предписывает нам оставаться подальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах,

– говорится в обращении.

В письме отметили, что полиция будет следить за соблюдением ограничений и может оштрафовать за нарушение карантина.

Почему Умань стала местом паломничества хасидов?Все евреи, которые представляют течение Брацлавского хасидизма, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана в Умани. Могила раби Нахмана в украинском городе стала местом паломничества последователей его учения.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала