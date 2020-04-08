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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Посол Ізраїлю закликав хасидів не їхати до Умані на паломництво

      - Читать новость на русском
      Хасиди в Умані

      Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон закликав хасидів не їхати на паломництво в Умань. Він попросив їх залишитися вдома через поширення коронавірусу.

      Про це мовиться у спільному зверненні посла, міського голови Умані Олександра Цебрія, головного рабина України Моше Азмана і головного рабина Умані Якова Джантоя.

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      Тора наказує нам залишатися якомога далі від небезпеки. Через пандемію ми закликаємо вас виконувати вказівки місцевого самоврядування. Залишайтеся на карантині у своїх будинках,
      – мовиться у зверненні.

      У листі наголосили, що поліція слідкуватиме за дотриманням обмежень і може оштрафувати за порушення карантину.

      Чому Умань стала місцем паломництва хасидів? Усі євреї, які представляють течію брацлавського хасидизму, вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана в Умані. Могила раббі Нахмана в українському місті стала місцем паломництва послідовників його вчення.

      карантин
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Релігія Новини Ізраїля євреї Хасиди в Умані Новини політики
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