Посол Ізраїлю закликав хасидів не їхати до Умані на паломництво
Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон закликав хасидів не їхати на паломництво в Умань. Він попросив їх залишитися вдома через поширення коронавірусу.
Про це мовиться у спільному зверненні посла, міського голови Умані Олександра Цебрія, головного рабина України Моше Азмана і головного рабина Умані Якова Джантоя.
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Тора наказує нам залишатися якомога далі від небезпеки. Через пандемію ми закликаємо вас виконувати вказівки місцевого самоврядування. Залишайтеся на карантині у своїх будинках,
– мовиться у зверненні.
У листі наголосили, що поліція слідкуватиме за дотриманням обмежень і може оштрафувати за порушення карантину.
Чому Умань стала місцем паломництва хасидів? Усі євреї, які представляють течію брацлавського хасидизму, вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана в Умані. Могила раббі Нахмана в українському місті стала місцем паломництва послідовників його вчення.
Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу
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