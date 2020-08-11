Україна та Ізраїль висловлюють велике занепокоєння через заплановане на вересень масове паломництво хасидів до Умані. В урочистостях з нагоди святкування Рош га-Шана планують взяти участь від 5 до 10 тисяч хасидів.

Все це – на тлі пандемії коронавірусу та несприятливої епідеміологічної ситуації в Україні. Про це на своїй телеграм-сторінці написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Раніше Новий рік іудеїв під загрозою: Україна досі не дозволила паломництво хасидів в Умань

Враховуючи епідемічний стан в Україні, паломництво викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у МЗС Ізраїлю,

– наголосив він.

За словами Немчінова, 11 серпня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Одним із ключових питань, що обговорювались, було паломництво до України брацлавських хасидів

Відтак, комісія доручила:

Міністерству закордонних справ підсилити комунікацію щодо інформування іноземних громадян про обмеження, які діють в Україні;

Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку під час святкування Рош га-Шана;

Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні та роздавати при перетині українського кордону. Також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

Зверніть увагу! На засіданні комісії наголосили, що у 2020 році українські християни та мусульмани утримались від масових заходів під час відзначення своїх найбільших релігійних свят.

Що цьому передувало:

Ще у липні на міжвідомчій нараді в МЗС вирішили, що у 2020 році прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана є неможливим через пандемію коронавірусу.

Тоді учасники наради звернулися до Кабміну з проханням доручити держкомісії з ТЕБ і НС розглянути питання "посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів".