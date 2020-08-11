Паломництво хасидів до Умані: Ізраїль та Україна висловлюють занепокоєння
Україна та Ізраїль висловлюють велике занепокоєння через заплановане на вересень масове паломництво хасидів до Умані. В урочистостях з нагоди святкування Рош га-Шана планують взяти участь від 5 до 10 тисяч хасидів.
Все це – на тлі пандемії коронавірусу та несприятливої епідеміологічної ситуації в Україні. Про це на своїй телеграм-сторінці написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
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Враховуючи епідемічний стан в Україні, паломництво викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у МЗС Ізраїлю,
– наголосив він.
За словами Немчінова, 11 серпня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Одним із ключових питань, що обговорювались, було паломництво до України брацлавських хасидів
Відтак, комісія доручила:
- Міністерству закордонних справ підсилити комунікацію щодо інформування іноземних громадян про обмеження, які діють в Україні;
- Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку під час святкування Рош га-Шана;
- Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні та роздавати при перетині українського кордону. Також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.
Що цьому передувало:
- Ще у липні на міжвідомчій нараді в МЗС вирішили, що у 2020 році прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана є неможливим через пандемію коронавірусу.
- Тоді учасники наради звернулися до Кабміну з проханням доручити держкомісії з ТЕБ і НС розглянути питання "посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів".
Що таке Рош га-Шана?
Рош га-Шана – єврейський новий рік. Урочистості тривають два дні і традиційно припадають на вересень або жовтень. У перший вечір нового року іудеї бажають одне одному бути вписаними у "Книгу життя".
В Умані похований раббі Нахман із Брацлава, який був засновником брацлавського хасидизму. Євреї, які сповідують брацлавський хасидизм вірять, що якщо зустріти Рош га-Шану біля могили раббі, наступний рік буде для них дуже щасливим. У 2019 році для святкування на могилу Нахмана прибули понад 30 тисяч паломників.