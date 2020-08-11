Паломничество хасидов в Умань: Израиль и Украина выражают беспокойство
Украина и Израиль выражают большое беспокойство из-за запланированного на сентябрь массового паломничества хасидов в Умань. В торжествах по случаю празднования Рош га-Шана планируют принять участие от 5 до 10 тысяч хасидов.
Все это – на фоне пандемии коронавируса и неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом на своей телеграм-странице написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Раньше Новый год иудеев под угрозой: Украина до сих пор не разрешила паломничество хасидов в Умань
Учитывая эпидемиологическое состояние в Украине, паломничество вызывает большое беспокойство как в Украине, так и в МИД Израиля,
– подчеркнул он.
По словам Немчинова, 11 августа состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было паломничество брацлавских хасидов в Украину
Следовательно, комиссия поручила:
- Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, которые действуют в Украине;
- Министерству внутренних дел обеспечить безопасность во время празднования Рош га-Шана;
- Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы. Также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.
Что этому предшествовало:
- Еще в июле на межведомственном совещании в МИД решили, что в 2020 году прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования Рош га-Шана является невозможным из-за пандемии коронавируса.
- Тогда участники совещания обратились к Кабмину с просьбой поручить госкомиссии по ТЭБ и ЧС рассмотреть вопрос "усиления ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий".
Что такое Рош га-Шана?
Рош га-Шана – еврейский новый год. Торжества длятся два дня и традиционно приходятся на сентябрь или октябрь. В первый вечер нового года иудеи желают друг другу быть вписанными в "Книгу жизни".
В Умани похоронен рабби Нахман из Брацлава, основатель брацлавского хасидизма. Евреи, исповедующие Брацлавский хасидизм верят, что если встретить Рош га-Шану у могилы рабби, следующий год будет для них очень счастливым. В 2019 году для празднования на могилу Нахмана прибыло более 30 тысяч паломников.