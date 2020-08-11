Украина и Израиль выражают большое беспокойство из-за запланированного на сентябрь массового паломничества хасидов в Умань. В торжествах по случаю празднования Рош га-Шана планируют принять участие от 5 до 10 тысяч хасидов.

Все это – на фоне пандемии коронавируса и неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом на своей телеграм-странице написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Раньше Новый год иудеев под угрозой: Украина до сих пор не разрешила паломничество хасидов в Умань

Учитывая эпидемиологическое состояние в Украине, паломничество вызывает большое беспокойство как в Украине, так и в МИД Израиля,

– подчеркнул он.

По словам Немчинова, 11 августа состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было паломничество брацлавских хасидов в Украину

Следовательно, комиссия поручила:

Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, которые действуют в Украине;

Министерству внутренних дел обеспечить безопасность во время празднования Рош га-Шана;

Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы. Также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.

Обратите внимание! На заседании комиссии отметили, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих крупнейших религиозных праздников.

Что этому предшествовало:

Еще в июле на межведомственном совещании в МИД решили, что в 2020 году прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования Рош га-Шана является невозможным из-за пандемии коронавируса.

Тогда участники совещания обратились к Кабмину с просьбой поручить госкомиссии по ТЭБ и ЧС рассмотреть вопрос "усиления ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий".