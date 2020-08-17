Кабмін підтримав рішення заборонити хасидам відвідувати Україну під час святкування Рош га-Шана – іудейського Нового року – у 2020 році. Причина заборони – поширення коронавірусу.

Щороку до Умані приїздить 30 – 50 тисяч хасидів з різних країн, які протягом кількох днів святкують Рош га-Шана та проводять релігійні обряди, відвідують святі місця. Під час пандемії це створює ризики розповсюдження СOVID-19 для місцевого населення. Про це повідомляють у пресслужбі МВС.

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Аналогічна ситуація (нові спалахи коронавірусу – 24 канал) спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участі іноземців,

– зазначив міністр МВС Арсен Аваков.

За словами Авакова, аналогічної домовленості МВС досягло з представниками Української православної церкви і Православної церкви Московського патріархату, які відмовилися від проведення Хресної ходи через пандемію. Тому Україна сподівається на розуміння з боку хасидської релігійної спільноти.

Чому хасиди їздять святкувати єврейський Новий рік в Умань

Рош ха-Шан святкують 2 дні у вересні або жовтні. В Умані похований засновник брацлавського хасидизму Раббі Нахман. Євреї, що сповідують хасидизм вірять, якщо зустріти Новий рік біля його могили, то наступний рік буде щасливим.