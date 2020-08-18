Мер Умані другий день перебуває під Офісом Президента. Він вимагає особистої зустрічі із Володимиром Зеленським, аби обговорити засоби обмеження в'їзду хасидів в місто на період юдейського Нового року (Рош ха-Шана).

Олександр Цебрій провів ніч у спальному мішку на Банковій. Він зазначив, що перебуває під Офісом з 13:00 години 17 серпня і написав відповідну заяву щодо термінової зустрічі з президентом. Про це він повідомив у прямому ефірі 24 каналу.

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"Питання стосується життя і здоров'я жителів Умані. До 100-тисячного міста мають завітати тисячі іноземців. Зазвичай вони прилітають з держави Ізраїль, яка наразі перебуває в червоній зоні", – розповів мер міста.

За словами Цебрія, міністр охорони здоров'я Ізраїлю виступив з ініціативою та зверненням до України через традиційне святкування. Він звернувся з проханням зробити все, щоб обмежити кількість паломників-хасидів. Проте Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила, що на святкуванні можуть перебувати від 5 до 10 тисяч вірян.

Мер Умані зазначив, що 17 серпня відбулося засідання ТЕБ та НС, де повідомили, що рішення корегуванню не підлягає. Єдиним виходом для нього було приїхати під Офіс Президента і повідомити Володимиру Зеленському про ситуацію.

Я розумію, що президент дійсно зайнята людина і вчора у нього не було на мене часу. Тому я чекатиму допоки буде потрібно,

– розповів він.



Олександр Цебрій ночував у спальному мішку / Фото Pavlovsky News

Чи відреагував Офіс Президента

Олександр Цебрій наголосив, що жоден працівник Офісу Президента до нього не виходив і не поцікавився, що він за людина. А про ініціативу Арсена Авакова щодо обмеження в'їзду хасидів він знає і вдячний йому, але вважає, що це повинно бути не рішення окремого Міністерства, а рішення ТЕБ та НС.

"Для того, щоб рішення було привальним, його повинні відпрацювати фахівці, а не ті, хто прийняв рішення в'їзду від 5до 10 тисяч паломників. Я хотів би запитати цих, так би мовити, спеціалістів: на яких умовах та хто буде тестувати приїжджих, хто буде слідкувати за дотриманням маскового режиму", – зазначив мер міста.

Довідка. Щороку близько 30 тисяч релігійних поломників приїжджають до Умані 18 – 20 вересня на святкування юдейського Нового року (Рош ха-Шана).

"94% мешканців Умані погодились з тим, щоб не проводити традиційне святкування Рош ха-Шана. Якщо говорити про гроші, то так, можливо хасиди залишають кошти на території міста. Однак скільки коштує людське життя, скільки вартує здоров'я дитини та інших жителів 100-тисячного міста. Від можливості президента зустрітися зі мною залежить те, скільки я перебуватиму під Офісом", – підсумував Олександр Цебрій.