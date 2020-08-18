Наступного року відсвяткуємо разом: влада України та Ізраїля спільно звернулися до хасидів
Влада України та Ізраїля записали спільне звернення до паломників-хасидів із проханням цьогоріч утриматися від поїздки до Умані на святкування Рош га-Шана (іудейського нового року). Однак якщо хасиди все ж таки наважаться на подорож, їм необхідно пам'ятати: в Україні карантин поширюється на всі публічні заходи.
Епідеміологічна ситуація в Україні не дозволяє відсвяткувати Рош-га-Шана в Умані зі звичними урочистостями. Про це йдеться у зверненні української та ізраїльської влади до сповідників брацлавського хасидизму, повідомляє Урядовий портал.
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Сподіваємося на розуміння і щиро віримо, що наступного року нам вдасться разом відсвяткувати Рош га-Шану та інші свята без будь-яких обмежень,
– сказано у зверненні.
Позиція Кабміну
Раніше Кабмін України підтримав пропозицію МВС обмежити в'їзд для іноземців на час іудейського свята Рош га-Шана. Проте остаточне рішення в уряді щодо конкретних заходів приймуть 19 серпня, повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.
Своєю чергою в Об'єднаній єврейській общині України також повідомили, що ця пропозиція МВС ще не є цілковитою забороною на паломництво. В організації наголосили, що в повідомленні МВС мовиться лише про певні обмеження, які ще навіть не пояснили і немає чітких постанов про заборону.
Мер Умані проти паломників
Тим часом мер Умані Олександр Цебрій ночує під Офісом Президента України, щоб домогтися особистої зустрічі з Володимиром Зеленським. На думку Цебрія, українська влада має не допустити прибуття тисяч паломників з Ізраїля, який наразі перебуває в "червоній зоні" поширення коронавірусу. Для міста зі стотисячним населенням святкування може мати фатальні наслідки, каже Цебрій. Мер наголосив: 94% жителів Умані вважають, що цьогоріч свято проводити не потрібно.
Що таке Рош-га-Шана?Рош га-Шана – єврейський новий рік, який традиційно припадає на вересень або жовтень. Святкування тривають два дні. Головною традицією свята є те, що іудеї бажають один одному бути вписаними у "Книгу життя".
Чому хасиди масово їдуть в Умань
- В Умані розташована могила раббі Нахман із Брацлава, який був засновником брацлавського (бресловського) хасидизму.
- Євреї, які сповідують брацлавський хасидизм, вірять: якщо зустріти Рош га-Шана на могилі Нахмана, наступного року на них чекає багато щастя.
- У 2019 році на свято в Умань прибули прибули понад 30 тисяч паломників.