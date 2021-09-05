В штаб, кроме полицейских, вошли представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и миграционной службы. Возглавит штаб начальник ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко.

Важно Ожидают до 50 тысяч хасидов: полиция усиленно будет нести службу в Умани до Рош га-Шана

Правоохранители проверили организацию несения службы на локациях, где проходят мероприятия по случаю Рош га-Шана, и работы ситуационного центра Национальной полиции.

Заметим, что ранее в Умань прибыли 11 полицейских из Израиля. Они совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

В Умани создали штаб, который будет следить за порядком на Рош га-Шана / Фото Нацполиции