Израильское издание пишет, что сейчас в Украину прибыли уже 10 тысяч хасидов. Приезжают паломники семьями. Поэтому теперь мужчин-хасидов можно увидеть в сопровождении жен и детей.
Важно Умань готовится принимать около 50 тысяч хасидов
Хасиды откладывали деньги круглый год
Празднование еврейского Нового года является чрезвычайно важным для хасидов. Каждый из них мечтает хотя бы раз в жизни попасть в Умань и посетить могилу Цадика Нахмана. Один из паломников рассказал изданию, что готовился к паломничеству весь год, поскольку для хасидов очень важно почтить своего раввина.
Хасиды отметили, что на момент паломничества аренда жилья в центре Умани стартует от 600 долларов. Паломники отмечают, что для путешествия в Украину они весь год откладывают средства.
Мы экономим деньги круглый год, чтобы приехать в Умань,
– призналась жительница Тель-Авива.
Какая сейчас ситуация в Умани
Местный еврей Ян рассказал израильским журналистам, что в Умани пока все спокойно, главное, чтобы туристы и муниципальные власти не нагнетали ситуации.
Сохранение толерантности с обеих сторон пойдет на пользу,
– отметил он.
Отметим, в 2019 году в Умань прибыли более 30 тысяч паломников. А вот в 2020-м из-за пандемии COVID-19 посетить могилу Цадика Нахмана смогли лишь несколько тысяч человек. Еще тысячи паломников несколько дней штурмовали украинско-белорусскую границу, после чего им пришлось вернуться в Беларусь.