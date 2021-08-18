Главное, чтобы гости чувствовали себя в безопасности, – Клименко
Игорь Клименко и Михаэль Бродский встретились 18 августа. Они отметили важность сотрудничества для предотвращения правонарушений, в частности, совершенных на почве нетерпимости.
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Клименко отметил, что в Умань на празднование иудейского нового года приедут около 50 тысяч хасидов.
Наша главная задача – чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут случаться, мы будем очень быстро и своевременно реагировать,
– заверил глава полиции.
Сейчас полиция в Черкасской области работает усиленно.
Посол отметил налаженную работу между полицейскими Украины и Израиля по опыту предыдущих лет.
"Полицейские Израиля приезжают сюда ради помощи, но мы понимаем, что на вас возлагается вся ответственность. Благодаря вашей работе и профессионализму мы имеем возможность приезжать на празднование Рош ха-Шана каждый год", – сказал Бродский.
Украина готовится принимать хасидов: что известно
- Все хасиды, которые приедут в Украину, обязаны выполнять противоэпидемиологические нормы: носить маски, соблюдать дистанцию и тому подобное.
- Чтобы увеличить показатели тестирования хасидов, привлекли волонтеров из Украины и Израиля. В общем в Умань привезут 50 тысяч экспресс-тестов
- Центр общественного здоровья выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок.
- Служба безопасности Украины провела в Черкасской области антитеррористические учения, чтобы оперативно реагировать на угрозу во время Рош ха-Шана.