Головне, щоб гості почувалися у безпеці, – Клименко

Ігор Клименко та Міхаель Бродський зустрілися 18 серпня. Вони наголосили на важливості співпраці для запобігання правопорушенням, зокрема, вчиненим на ґрунті нетерпимості.

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Клименко зазначив, що в Умань на святкування юдейського нового року приїдуть близько 50 тисяч хасидів.

Наше головне завдання, щоб гості почувалися у безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом із нами несуть службу в Умані. На всі події, які траплятимуться, ми будемо дуже швидко та своєчасно реагувати,

– запевнив глава поліції.

Наразі поліція у Черкаській області працює посилено.

Посол відзначив налагоджену роботу між поліцейськими України та Ізраїлю за досвідом попередніх років.

"Поліцейські Ізраїлю приїжджають сюди задля допомоги, проте ми розуміємо, що на вас покладається вся відповідальність. Завдяки вашій роботі та професіоналізму ми маємо змогу приїздити на святкування Рош га-Шана кожного року", – сказав Бродський.

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