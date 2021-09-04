Поліцейські Ізраїля будуть в Україні до 11 вересня

Ізраїльські правоохоронці вже пройшли інструктаж. Його провів заступник начальника поліції в Черкаській області Сергій Коваленко.

До теми Майже 30 тисяч паломників: в Умані готуються до святкування юдейського Нового року

Усім присутнім донесли інформацію щодо законності та правил безпеки, а також рекомендації щодо забезпечення карантинних вимог,

– зазначив Коваленко.

Іноземцям показали поліцейську станцію та малий ситуаційний центр. Він оснащений всіма технічними можливостями для контролю й безпеки на вулицях під час святкування юдейського нового року. Також правоохоронці спільно обстежили район паломництва.



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Довідка. В Умані похований раббі Цадик Нахман. Його вважають зачинателем брацлавського хасидизму. Через це хасиди щороку на Новий рік приїздять до його могили. У 2021 році порядок в області забезпечуватимуть понад 600 правоохоронців. Загалом очікують на прибуття 50 тисяч паломників.