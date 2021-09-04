Поліцейські Ізраїля будуть в Україні до 11 вересня
Ізраїльські правоохоронці вже пройшли інструктаж. Його провів заступник начальника поліції в Черкаській області Сергій Коваленко.
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Усім присутнім донесли інформацію щодо законності та правил безпеки, а також рекомендації щодо забезпечення карантинних вимог,
– зазначив Коваленко.
Іноземцям показали поліцейську станцію та малий ситуаційний центр. Він оснащений всіма технічними можливостями для контролю й безпеки на вулицях під час святкування юдейського нового року. Також правоохоронці спільно обстежили район паломництва.
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