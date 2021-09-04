Полицейские Израиля будут в Украине до 11 сентября

Израильские правоохранители уже прошли инструктаж. Его провел заместитель начальника полиции в Черкасской области Сергей Коваленко.

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Всем присутствующим донесли информацию о законности и правилах безопасности, а также рекомендации по обеспечению карантинных требований,

– отметил Коваленко.

Иностранцам показали полицейскую станцию ​​и малый ситуационный центр. Он оснащен всеми техническими возможностями для контроля и безопасности на улицах во время празднования иудейского нового года. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.



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Справка. В Умани похоронен рабби Цадик Нахман. Его считают зачинателем Брацлавского хасидизма. Поэтому хасиды ежегодно на Новый год приезжают к его могиле. В 2021 году порядок в области будут обеспечивать более 600 правоохранителей. В общем ожидают прибытия 50 тысяч паломников.