Понад 1,5 тисячі паломників-хасидів застрягли на кордоні Білорусі та України. Усі вони намагаються потрапити в Умань на святкування Рош га-Шана. На кордон прибув голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

За інформацією білоруських ЗМІ, потрапити в Україну намагаються понад 1,5 тисячі паломників. Українські прикордонники охороняють кордон з Білоруссю у посиленому режимі. Про це 14 вересня повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Що кажуть у Держприкордонслужбі

В одному із пунктів пропуску на Чернігівщині група іноземців, незважаючи на заборону, намагається перейти через кордон. Туди прибув очільник ДПСУ Сергій Дейнеко. Він зустрівся з хасидами та ще раз ознайомив їх із рішенням Кабміну про заборону в'їзду для іноземців до 29 вересня.



Дейнеко зустрівся з хасидами / Фото пресслужби МВС

Згодом стало відомо, що у пункті пропуску "Нові Яриловичі" обмежили рух транспорту. Таке рішення мотивують тим, що значна кількість іноземців перебуває просто на проїжджій частині. Рух машин у звичному режимі може спричинити небезпечні ситуації. Наразі прикордонники перенаправляють автівки, які хочуть перетнути кордон, в інші пункти пропуску.



Кордон охороняють у посиленому режимі / Фото пресслужби МВС

Дейнеко попередив хасидів, щоб вони не намагалися перетнути кордон силоміць, адже нестимуть за це покарання.

Білоруські ЗМІ повідомляють, що їхні прикордонники зі своєї сторони дозволяють хасидам перетнути кордон.

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