В Умані між місцевими жителями та хасидами 14 вересня спалахнув новий конфлікт. Його причиною стало будівництво синагоги.

Уманці пішли на радикальні дії і вантажівками з дровами заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі. Як наслідок, до синагоги не могла потрапити асенізаторська машина, яку замовили хасиди, повідомляє "Громадське".

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Що кажуть уманці

Жителі Умані заявляють, що під час будівництва синагоги робітники нібито порушили будівельні норми. Як наслідок, у сусідньому будинку потріскали стіни. Уманці також скаржаться, що будівельники не обгородили трансформатор на 10 тисяч вольтів. Коли хасиди ллють на нього воду, це стає небезпечним для дітей.

Окрім того, місцеві звинувачують хасидів у тому, що вони захопили частину їхньої території.

Головною вимогою уманців є те, щоб хасиди не жили у небезпечній та незаконно збудованій синагозі.



Уманці не пропустили машину хасидів / Фото "Громадського"

Що кажуть хасиди

Хасиди заявляють, що синагога збудована законно, і вони нібито готові надати усі необхідні документи. Претензії місцевих хасиди називають штучним нагнітанням конфлікту.

Наразі у синагозі мешкають приблизно 100 паломників.



Під'їзд уманці блокували за допомогою вантажівки / Фото "Громадського"

Що відомо про попередній конфлікт уманців та хасидів