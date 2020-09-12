Обіцяють дотримуватись карантину: у Конгресі США просять Україну впустити ще 2 тисячі хасидів
У США 26 конгресменів-республіканців попросили держсекретаря Майка Помпео вплинути на українську владу, щоб та впустила ще близько 2 тисяч хасидів. Політики виступили на підтримку паломників, які хочуть потрапити на святкування Рош га-Шана в Умань.
Конгресмени підписали відповідний лист з проханням до держсекретаря США. Про це повідомляє "Голос Америки".
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Що просять конгресмени
Конгресмени закликають Україну зробити так званий "обмежений релігійний виняток" для близько двох тисяч американських хасидів. Політики обіцяють, що паломники поважатимуть українські протиепідемічні вимоги. Зокрема, хасиди згодні "перебувати окремо від місцевого населення".
Автор листа конгресмен Джеф Данкен наголосив, що в часи невизначеності на тлі пандемії коронавірусу уряди країн повинні дозволяти максимальну гнучкість для виконання релігійних обрядів.
Я маю глибоку повагу до всіх віросповідань і вірю, що Україна розробила свої обмеження на подорожі з добрими намірами. Але я також вірю, що вони мають знайти нестандартні шляхи та піти назустріч паломникам із дотриманням вимог безпеки та здорового глузду,
– заявив він.
Хасиди в Умані під час карантину: що треба знати
- Через пандемію коронавірусу паломництво хасидів вирішили обмежити. Раніше влада України та Ізраїлю в спільному зверненні попросили їх відмовитися від цьогорічної поїздки в Умань.
- Напередодні святкування Рош га-Шана в Умані посилили карантинні обмеження. Водночас в Україну вже прибули тисячі хасидів. Паломники вдались до хитрощів через обмеження в'їзду іноземців в Україну. Вони стверджували, що приїхали транзитом, тобто на два дні, однак залишились на довший час.
- Раніше місцева влада Умані на чолі з мером погрожувала встановити блокпости на в'їзді в місто. Натомість єврейська громада зафіксувала декілька випадків побиття хасидів місцевими жителями.
- Президент України Володимир Зеленський різко засудив напади на хасидів в Умані та прояви антисемітизму.
- Напередодні в Умані хасиди влаштували погром на могилі засновника брацлавського релігійної течії Рабі Нахмана. Поліція і міграційна служба вирішили видворити з України двох найагресивніших паломників з Ізраїлю.