У США 26 конгресменів-республіканців попросили держсекретаря Майка Помпео вплинути на українську владу, щоб та впустила ще близько 2 тисяч хасидів. Політики виступили на підтримку паломників, які хочуть потрапити на святкування Рош га-Шана в Умань.

Конгресмени підписали відповідний лист з проханням до держсекретаря США. Про це повідомляє "Голос Америки".

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Що просять конгресмени

Конгресмени закликають Україну зробити так званий "обмежений релігійний виняток" для близько двох тисяч американських хасидів. Політики обіцяють, що паломники поважатимуть українські протиепідемічні вимоги. Зокрема, хасиди згодні "перебувати окремо від місцевого населення".

Автор листа конгресмен Джеф Данкен наголосив, що в часи невизначеності на тлі пандемії коронавірусу уряди країн повинні дозволяти максимальну гнучкість для виконання релігійних обрядів.

Я маю глибоку повагу до всіх віросповідань і вірю, що Україна розробила свої обмеження на подорожі з добрими намірами. Але я також вірю, що вони мають знайти нестандартні шляхи та піти назустріч паломникам із дотриманням вимог безпеки та здорового глузду,

– заявив він.

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