Хасиди не обслуговуються: в Умані біля магазину вивісили обурливе оголошення і табличку
В Умані вранці 11 вересня біля входу в місцевий магазин помітили дискримінуючу табличку з оголошенням – "Хасиди не обслуговуються! COVID-19". Підписали вивіску українською мовою та на івриті.
Один із членів громади брацлавських хасидів в Умані Хаїм Хазін опублікував на своїй фейсбук-сторінці фото дискримінуючої таблички.
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Що відомо про дискримінучі оголошення в Умані
- Хаїм Хазін в коментарі виданню Jewish News зазначив, що в багатьох інших магазинах Умані хоча й поки не вивісили подібних оголошень, теж не пускають паломників-хасидів.
- За його словами, до сьогоднішнього дня такого ставлення до хасидів не було ніколи. Після уточнення інформації стало відомо, що табличка встановлена на вулиці Тищика (перетинається з вулицею Європейською).
- Фраза на івриті означає "Хасидам вхід заборонений". Нові фото зробили за запитом Об'єднаної єврейської громади України. Крім того, людині, яка зробила ці фото, почали надходити погрози, коли вона підійшла до цього місця.
- Організація вже звернулась до правоохоронних органів з вимогою відкрити кримінальну справу через інцидент.
Реакція влади
Міський голова Умані Олександр Цебрій у коментарі "Суспільному" заявив, що вважає цю табличку провокацією. Він заявив, що написав заяву в поліції з цього приводу.
Жоден уманський підприємець не міг таке зробити. Це провокація, щоб загострити протистояння між паломниками та уманчанами, яке виникло цього року,
– припустив мер Умані.
Хасиди в Умані під час карантину: що треба знати
- Через пандемію коронавірусу паломництво хасидів вирішили обмежити. Раніше влада України та Ізраїлю в спільному зверненні попросили їх відмовитися від цьогорічної поїздки в Умань.
- Напередодні святкування Рош га-Шана в Умані посилили карантинні обмеження.
- Водночас в Україну вже прибули понад 500 хасидів. Паломники вдались до хитрощів через обмеження в'їзду іноземців в Україну. Вони стверджували, що приїхали транзитом, тобто на два дні, однак залишились на довший час.
- Раніше місцева влада Умані на чолі з мером погрожувала встановити блокпости на в'їзді в місто. Натомість єврейська громада зафіксувала декілька випадків побиття хасидів місцевими жителями.
- Президент України Володимир Зеленський різко засудив напади на хасидів в Умані та прояви антисемітизму.
- Напередодні в Умані хасиди влаштували погром на могилі засновника брацлавського релігійної течії Рабі Нахмана. Поліція і міграційна служба вирішили видворити з України двох найагресивніших паломників з Ізраїлю.