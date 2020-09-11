В Умані вранці 11 вересня біля входу в місцевий магазин помітили дискримінуючу табличку з оголошенням – "Хасиди не обслуговуються! COVID-19". Підписали вивіску українською мовою та на івриті.

Один із членів громади брацлавських хасидів в Умані Хаїм Хазін опублікував на своїй фейсбук-сторінці фото дискримінуючої таблички.

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Що відомо про дискримінучі оголошення в Умані

Хаїм Хазін в коментарі виданню Jewish News зазначив, що в багатьох інших магазинах Умані хоча й поки не вивісили подібних оголошень, теж не пускають паломників-хасидів.

За його словами, до сьогоднішнього дня такого ставлення до хасидів не було ніколи. Після уточнення інформації стало відомо, що табличка встановлена на вулиці Тищика (перетинається з вулицею Європейською).

Фраза на івриті означає "Хасидам вхід заборонений". Нові фото зробили за запитом Об'єднаної єврейської громади України. Крім того, людині, яка зробила ці фото, почали надходити погрози, коли вона підійшла до цього місця.

Організація вже звернулась до правоохоронних органів з вимогою відкрити кримінальну справу через інцидент.

Реакція влади

Міський голова Умані Олександр Цебрій у коментарі "Суспільному" заявив, що вважає цю табличку провокацією. Він заявив, що написав заяву в поліції з цього приводу.

Жоден уманський підприємець не міг таке зробити. Це провокація, щоб загострити протистояння між паломниками та уманчанами, яке виникло цього року,

– припустив мер Умані.

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