Поліція і міграційна служба вирішили видворити з України 2 найбільш агресивних паломників з Ізраїлю, які 9 вересня ламали паркан біля могили цадика Нахмана в Умані. Заступник міністра внутрішніх справ Олег Геращенко зазначив, що паломників-хасидів депортували на невизначений час.

В ефірі 24 каналу Геращенко повідомив, що зараз хасиди очікують літак. Він зауважив, що для іноземних громадян Україна – гостинне місце.

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Заступник міністра внутрішніх справ нагадав, що коли група хасидів почала розламувати огорожу поруч зі своєю святинею, прийняли рішення видворити з території України 2 найагресивніших організаторів заворушення. Попри те, що в одного з них була посвідка на постійне проживання в Україні, зараз вона скасована.

Ці люди не зможуть приїжджати в Україну найближчим часом. Ми сподіваємось, що це стане пересторогою для інших паломників, які зрозуміють, що потрібно поводити себе чемно, а не наводити безлад,

– сказав Геращенко.

Також заступник міністра внутрішніх справ наголосив, що це не добровільне залишення країни, а депортація за порушення громадського порядку в Україні. Зараз заворушників депортували, але за потребою можуть прийняти рішення про недопуск в Україну.

Скандал із хасидами: що відомо

Напередодні в Умані хасиди влаштували погром на могилі засновника брацлавського релігійної течії Рабі Нахмана.

Паркан біля могили цадика Нахмана в Умані встановили, аби запобігти скупченню людей і запобігти розповсюдженню коронавірусу.

Дії паломників засудили Секретаріат брацлавських хасидів і Об’єднана єврейська громада.