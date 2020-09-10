Хасиди в Умані влаштували погром: вони розлютились через карантинні огорожі – відео
У мережі з'явилось відео, як брацлавські хасиди розжбурляли навкруги карантинні огорожі біля могили рабина Нахмана в Умані. Їх встановили там для дотримання соціальної дистанції між відвідувачами.
На кадрах видно, як паломники розхитують огорожу з метою вирвати залізні конструкції, розміщені місцевою владою. Відео 10 вересня опублікували на телеграм-каналі Pavlovsky News.
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Як на це відреагували представники брацлавських хасидів
Секретаріат брацлавських хасидів засудив дії паломників. Водночас там зазначили, що такі дії "не відображають ставлення брацлавського руху до українських законів".
Ганебне видовище із заподіянням прямого збитку,
– заявили там, пообіцявши провести з порушниками порядку роз'яснювальну роботу.
Хасиди в Умані влаштували безлад: дивіться відео
Хасиди в Умані під час карантину: що треба знати
- Через пандемію коронавірусу паломництво хасидів вирішили обмежити. Раніше влада України та Ізраїлю в спільному зверненні попросили їх відмовитися від цьогорічної поїздки в Умань.
- Напередодні святкування Рош га-Шана в Умані посилили карантинні обмеження.
- Водночас в Україну вже прибули понад 500 хасидів. Паломники вдались до хитрощів через обмеження в'їзду іноземців в Україну. Вони стверджували, що приїхали транзитом, тобто на два дні, однак залишились на довший час.
- Раніше місцева влада Умаеі на чолі з мером погрожувала встановити блокпости на в'їзді в місто. Натомість єврейська громада зафіксувала декілька випадків побиття хасидів місцевими жителями.
- Президент України Володимир Зеленський різко засудив напади на хасидів в Умані та прояви антисемітизму.