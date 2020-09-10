У мережі з'явилось відео, як брацлавські хасиди розжбурляли навкруги карантинні огорожі біля могили рабина Нахмана в Умані. Їх встановили там для дотримання соціальної дистанції між відвідувачами.

На кадрах видно, як паломники розхитують огорожу з метою вирвати залізні конструкції, розміщені місцевою владою. Відео 10 вересня опублікували на телеграм-каналі Pavlovsky News.

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Як на це відреагували представники брацлавських хасидів

Секретаріат брацлавських хасидів засудив дії паломників. Водночас там зазначили, що такі дії "не відображають ставлення брацлавського руху до українських законів".

Ганебне видовище із заподіянням прямого збитку,

– заявили там, пообіцявши провести з порушниками порядку роз'яснювальну роботу.

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Хасиди в Умані під час карантину: що треба знати