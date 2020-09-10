Паломникам з Ізраїлю завжди будуть раді: Зеленський засудив напади на хасидів в Умані
Володимир Зеленський розповів ізраїльським ЗМІ про те, як Умань щороку приймає десятки тисяч паломників з усього світу, зокрема з Ізраїлю та США. Однак, цього року через пандемію коронавірусу довелося ввести певні обмеження. Окрім того, він різко засудив напади на хасидів в Умані.
В інтерв'ю виданню The Jerusalem Post президент заявив, що Україна наразі робить все можливо, щоб якнайкраще зустріти хасидів в умовах пандемії.
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Глава держави також зауважив, що захист здоров'я іноземних гостей та українських громадян залишається головним пріоритетом у часи пандемії.
Про напади на хасидів в Умані
- Відповідаючи на питання про напади на хасидів в Умані та можливість подальшого зростання антисемітизму в Україні, Зеленський рішуче засудив такі випадки.
- Він запевнив, що місцева влада та представники єврейської громади в Україні координують зусилля для захисту паломників.
- Президент наголосив, що українська влада рішуче засуджує будь-які прояви антисемітизму та прагне, щоб ізраїльтяни відвідували Україну.
Антисемітизм – це отрута, якій немає місця в Україні. Ми реагуємо на кожен можливий випадок прояву агресії на антисемітичному тлі,
– зауважив Зеленський.
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Хасиди в Умані під час карантину: головне
- Через пандемію коронавірусу паломництво хасидів вирішили обмежити. Уряди України та Ізраїлю у спільному зверненні попросили євреїв відмовитися від поїздки в Умань.
- Станом на початок вересня, в Україну прибули близько 500 хасидів.
- Паломники вдались до хитрощів через обмеження в'їзду іноземців в Україну. Вони стверджували, що приїхали транзитом, тобто на два дні, однак залишились на довший.
- Раніше місцева влада на чолі з мером погрожували встановити блокпости на в'їзді в Умань. Натомість єврейська громада зафіксувала декілька випадків побиття хасидів місцевими жителями.
- Напередодні святкування Рош га-Шана в Умані посилили карантинні обмеження.