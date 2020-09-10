Володимир Зеленський розповів ізраїльським ЗМІ про те, як Умань щороку приймає десятки тисяч паломників з усього світу, зокрема з Ізраїлю та США. Однак, цього року через пандемію коронавірусу довелося ввести певні обмеження. Окрім того, він різко засудив напади на хасидів в Умані.

В інтерв'ю виданню The Jerusalem Post президент заявив, що Україна наразі робить все можливо, щоб якнайкраще зустріти хасидів в умовах пандемії.

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Глава держави також зауважив, що захист здоров'я іноземних гостей та українських громадян залишається головним пріоритетом у часи пандемії.

Про напади на хасидів в Умані

Відповідаючи на питання про напади на хасидів в Умані та можливість подальшого зростання антисемітизму в Україні, Зеленський рішуче засудив такі випадки.

Він запевнив, що місцева влада та представники єврейської громади в Україні координують зусилля для захисту паломників.

Президент наголосив, що українська влада рішуче засуджує будь-які прояви антисемітизму та прагне, щоб ізраїльтяни відвідували Україну.

Антисемітизм – це отрута, якій немає місця в Україні. Ми реагуємо на кожен можливий випадок прояву агресії на антисемітичному тлі,

– зауважив Зеленський.

Зверніть увагу! Ізраїль обіцяє відправити своїх поліцейських в Україну. Ізраїльські правоохоронці повинні допомогти українським колегам забезпечувати порядок під час Рош га-Шана.

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