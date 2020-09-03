Напередодні святкування Рош га-Шана в Умані посилили карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні держкомісії з питань ТЕБ та НС.

Перелік нових обмежень оприлюднив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов на сторінці у телеграмі.

Важливо Рош га-Шана під час пандемії: в Умані встановлять карантинні пункти для хасидів

Обмеження посилять у період з 15 до 21 вересня 2020 року в районі проведення паломництва хасидів:

заборонити проведення масових культурних заходів , зокрема релігійних та культурних, за участі понад однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі або території, де проводиться захід;

, зокрема релігійних та культурних, за участі понад однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі або території, де проводиться захід; заборонити діяльність закладів громадського харчування після 00:00 та до 7:00 . Виключенням є заклади, які працюють на винос та на доставку;

. Виключенням є заклади, які працюють на винос та на доставку; заборонити проведення концертів , дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів);

, дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів); заборонити стихійну торгівлю , торгівлю непродовольчими товарами безпосередньо в залах магазинів, окрім торгівлі через вікно;

, торгівлю непродовольчими товарами безпосередньо в залах магазинів, окрім торгівлі через вікно; обмежити район проведення паломництва для відвідувачів шляхом встановлення відповідних карантинних контрольно-пропускних пунктів з метою дотримання обмежень;

для відвідувачів шляхом встановлення відповідних карантинних контрольно-пропускних пунктів з метою дотримання обмежень; заборонити відвідування здобувачами освіти закладів освіти, які розташовані в районі проведення паломництва;

створити оперативний штаб з безпечного проведення святкування Рош га-Шана в Умані з залученням правоохоронних органів, медичних служб, органів місцевого самоврядування, представників Федерації єврейських общин України та громадських організацій, забезпечити проведення щоденних засідань для розв'язання оперативних питань;

Рош га-Шана в Умані з залученням правоохоронних органів, медичних служб, органів місцевого самоврядування, представників Федерації єврейських общин України та громадських організацій, забезпечити проведення щоденних засідань для розв'язання оперативних питань; встановити межі району проведення паломництва.

Зазначимо, що в Умані наразі перебувають приблизно 50 хасидів, які прибули на святкування Рош га-Шана. За порядком у місті під час єврейського нового року стежитимуть понад 500 поліцейських.

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