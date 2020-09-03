Через хасидів в Умані серйозно посилили карантин: перелік нових обмежень
Напередодні святкування Рош га-Шана в Умані посилили карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні держкомісії з питань ТЕБ та НС.
Перелік нових обмежень оприлюднив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов на сторінці у телеграмі.
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Обмеження посилять у період з 15 до 21 вересня 2020 року в районі проведення паломництва хасидів:
- заборонити проведення масових культурних заходів, зокрема релігійних та культурних, за участі понад однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі або території, де проводиться захід;
- заборонити діяльність закладів громадського харчування після 00:00 та до 7:00. Виключенням є заклади, які працюють на винос та на доставку;
- заборонити проведення концертів, дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів);
- заборонити стихійну торгівлю, торгівлю непродовольчими товарами безпосередньо в залах магазинів, окрім торгівлі через вікно;
- обмежити район проведення паломництва для відвідувачів шляхом встановлення відповідних карантинних контрольно-пропускних пунктів з метою дотримання обмежень;
- заборонити відвідування здобувачами освіти закладів освіти, які розташовані в районі проведення паломництва;
- створити оперативний штаб з безпечного проведення святкування Рош га-Шана в Умані з залученням правоохоронних органів, медичних служб, органів місцевого самоврядування, представників Федерації єврейських общин України та громадських організацій, забезпечити проведення щоденних засідань для розв'язання оперативних питань;
- встановити межі району проведення паломництва.
Зазначимо, що в Умані наразі перебувають приблизно 50 хасидів, які прибули на святкування Рош га-Шана. За порядком у місті під час єврейського нового року стежитимуть понад 500 поліцейських.
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Хасиди в Умані: що варто знати
- Щороку тисячі хасидів прибувають в Умань, щоб відсвяткувати Рош га-Шана – єврейський новий рік.
- Саме в Умані похований засновник брацлавського хасидизму раббі Нахман.
- Через пандемію коронавірусу уряди України та Ізраїлю у спільному зверненні попросили паломників відмовитися від паломництва в Умань.
- Однак хасиди заявили, що все-таки приїдуть.
- Станом на початок вересня в Умань уже приїхали понад 5 десятків хасидів.
- Зазначимо, що до 28 вересня уряд закрив кордони України для іноземців.
- 2 вересня Кабмін також змінив правила для в'їзду на українську територію. Мовиться про заборону на транзит протягом 2 діб. Адже багато паломників казали, що вони в Україні лише проїздом, а натомість залишались.