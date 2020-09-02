В Умані наразі перебувають приблизно 50 хасидів, які прибули на святкування Рош га-Шана. За порядком у місті під час єврейського нового року стежитимуть понад 500 поліцейських.

Тим часом в Умань прибули заступник голови МОЗ Віктор Ляшко та заступник голови Нацполіції Олександр Фацевична термінову координаційну нараду. Участь у нараді також беруть місцеве керівництво та представники хасидської релігійної громади, повідомила пресслужба Нацполіції.

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Ляшко інспектує культові місця паломників

Ляшко разом з колегами відвідав культові для паломників місця і перевірив, чи у процесі приготувань до свята організатори дотримуються необхідних епідеміологічних правил. Заступник голови МОЗ також наголосив: на час свята в Умані необхідно встановити додаткові карантинні обмеження.

Що кажуть у поліції

У дні Рош га-Шана за порядком в Умані стежитимуть понад 500 поліцейських, анонсував Фацевич.

Важливо, аби й наші громадяни, й паломники неухильно дотримувалися протиепідемічних заходів, спокійно та у безпеці відзначили свято Рош га-Шана,

– наголосив заступник голови Нацполіції.

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