В Умані вже перебувають 50 паломників-хасидів: за порядком стежитимуть 500 поліцейських
В Умані наразі перебувають приблизно 50 хасидів, які прибули на святкування Рош га-Шана. За порядком у місті під час єврейського нового року стежитимуть понад 500 поліцейських.
Тим часом в Умань прибули заступник голови МОЗ Віктор Ляшко та заступник голови Нацполіції Олександр Фацевична термінову координаційну нараду. Участь у нараді також беруть місцеве керівництво та представники хасидської релігійної громади, повідомила пресслужба Нацполіції.
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Ляшко інспектує культові місця паломників
Ляшко разом з колегами відвідав культові для паломників місця і перевірив, чи у процесі приготувань до свята організатори дотримуються необхідних епідеміологічних правил. Заступник голови МОЗ також наголосив: на час свята в Умані необхідно встановити додаткові карантинні обмеження.
Що кажуть у поліції
У дні Рош га-Шана за порядком в Умані стежитимуть понад 500 поліцейських, анонсував Фацевич.
Важливо, аби й наші громадяни, й паломники неухильно дотримувалися протиепідемічних заходів, спокійно та у безпеці відзначили свято Рош га-Шана,
– наголосив заступник голови Нацполіції.
Хасиди в Умані: що варто знати
- Щороку тисячі хасидів прибувають в Умань, щоб відсвяткувати Рош га-Шана – єврейський новий рік.
- Саме в Умані похований засновник брацлавського хасидизму раббі Нахман.
- Паломники вірять: якщо побувати у святкові дні на могилі раббі Нахмана, наступний рік буде щасливим.
- Через пандемію коронавірусу уряди України та Ізраїлю у спільному зверненні попросили паломників цьогоріч відмовитися від паломництва в Умань.
- Однак хасиди заявили, що все-таки приїдуть. Як компенсацію за свій візит вони пообіцяли інвестувати у місто 100 мільйонів доларів.
- 28 серпня Україна закрила кордони для іноземців на місяць. Винятки можуть зробити лише для певних категорій громадян, однак хасидів серед них немає.