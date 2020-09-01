В одному з супермаркетів Умані невідомі підлітки напали на хасида та розбили тому обличчя. Сам постраждалий відмовився писати заяву в поліцію.

Про інцидент повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України. Також цю інформацію підтвердили "Громадському" в поліції Черкаської області. Актуально Зеленський про приїзд хасидів до Умані: святкування Рош га-Шана неможливе Що відомо про напад на хасида в Умані Після опівночі 1 вересня група хасидів зайшла в один із місцевих магазинів. Коли один із них залишився на самоті, на нього напали невідомі й розбили чоловіку ніс.

У поліції журналістам уточнили, що це зробили невідомі підлітки. Однак кримінальну справу правоохоронці ще не порушили, бо постраждалий "категорично відмовився" писати заяву.

Наразі відомо, що постраждав ізраїльтянин, який має посвідку на проживання в Україні. Зверніть увагу! В Умані вже понад тиждень триває конфлікт місцевих жителів з хасидами, яким вдалося добратись до міста. Минулого тижня мешканці Умані поштовхалися з хасидами, на що відреагувала поліція. Правоохоронці посилили там заходи безпеки. Хасиди в Умані: що треба знати Щороку на свято тисячі хасидів прибувають в Умань на могилу раббі Нахмана, який був засновником брацлавського хасидизму. Цього року традиційне святкування Рош га-Шана відбувається в умовах карантину.

Уряди України та Ізраїлю звернулися до паломників із проханням відмовитися від традиційного візиту в Умань.

Однак хасиди заявили, що все-таки приїдуть і пообіцяли інвестувати в Умань 100 мільйонів доларів.

Натомість з 28 серпня по 28 вересня Україна закрила кордони для іноземців, окрім певних категорій громадян. У Держприкордонслужбі уже заявили, що не впустили на українську територію десятки хасидів, адже вони не змогли пояснити мету своєї поїздки.