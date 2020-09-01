Розбили ніс до крові: підлітки в Умані побили хасида в магазині
В одному з супермаркетів Умані невідомі підлітки напали на хасида та розбили тому обличчя. Сам постраждалий відмовився писати заяву в поліцію.
Про інцидент повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України. Також цю інформацію підтвердили "Громадському" в поліції Черкаської області.
Актуально Зеленський про приїзд хасидів до Умані: святкування Рош га-Шана неможливе
Що відомо про напад на хасида в Умані
- Після опівночі 1 вересня група хасидів зайшла в один із місцевих магазинів. Коли один із них залишився на самоті, на нього напали невідомі й розбили чоловіку ніс.
- У поліції журналістам уточнили, що це зробили невідомі підлітки. Однак кримінальну справу правоохоронці ще не порушили, бо постраждалий "категорично відмовився" писати заяву.
- Наразі відомо, що постраждав ізраїльтянин, який має посвідку на проживання в Україні.
Хасиди в Умані: що треба знати
- Щороку на свято тисячі хасидів прибувають в Умань на могилу раббі Нахмана, який був засновником брацлавського хасидизму. Цього року традиційне святкування Рош га-Шана відбувається в умовах карантину.
- Уряди України та Ізраїлю звернулися до паломників із проханням відмовитися від традиційного візиту в Умань.
- Однак хасиди заявили, що все-таки приїдуть і пообіцяли інвестувати в Умань 100 мільйонів доларів.
- Натомість з 28 серпня по 28 вересня Україна закрила кордони для іноземців, окрім певних категорій громадян. У Держприкордонслужбі уже заявили, що не впустили на українську територію десятки хасидів, адже вони не змогли пояснити мету своєї поїздки.