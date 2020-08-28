Зеленський про приїзд хасидів до Умані: святкування Рош га-Шана неможливе
За словами президента Володимира Зеленського, у 2020 року святкування в Умані Рош га-Шана неможливе через пандемію. Традиційно на свято щороку з'їжджаються десятки тисяч хасидів.
Зеленський зустрівся з представниками єврейських громад
Рош га-Шана мали відзначати 18 – 20 вересня. Про неможливість святкувань Зеленський заявив під час поїздки на Черкащину, інформує 24 канал.
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Нещодавно у мене була зустріч з представниками єврейських громад. Ми були згодні з тим, що святкування свята Рош га-Шана в цьому році в Умані неможливо,
– наголосив Зеленський.
Україна закрила кордони для іноземців
Зазначимо, що з 28 серпня по 28 вересня Україна закрила кордони для іноземців, окрім певних категорій громадян. У Держприкордонслужбі уже заявили, що не впустили на українську територію десятки хасидів, адже вони не змогли пояснити мету своєї поїздки.
Хасиди в Умані: головне
- Щороку на свято тисячі хасидів прибувають в Умань на могилу раббі Нахмана, який був засновником брацлавського хасидизму.
- Цього року традиційне святкування Рош га-Шана відбудеться в умовах карантину.
- Уряди України та Ізраїлю звернулися до паломників із проханням відмовитися від традиційного візиту в Умань.
- Однак хасиди заявили, що все-таки приїдуть і пообіцяли інвестувати в Умань 100 мільйонів доларів.