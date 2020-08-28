За словами президента Володимира Зеленського, у 2020 року святкування в Умані Рош га-Шана неможливе через пандемію. Традиційно на свято щороку з'їжджаються десятки тисяч хасидів.

Зеленський зустрівся з представниками єврейських громад

Рош га-Шана мали відзначати 18 – 20 вересня. Про неможливість святкувань Зеленський заявив під час поїздки на Черкащину, інформує 24 канал.

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Нещодавно у мене була зустріч з представниками єврейських громад. Ми були згодні з тим, що святкування свята Рош га-Шана в цьому році в Умані неможливо,

– наголосив Зеленський.

Україна закрила кордони для іноземців

Зазначимо, що з 28 серпня по 28 вересня Україна закрила кордони для іноземців, окрім певних категорій громадян. У Держприкордонслужбі уже заявили, що не впустили на українську територію десятки хасидів, адже вони не змогли пояснити мету своєї поїздки.

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