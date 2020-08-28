Десятки хасидів не впустили в Україну: причина
Декільком десяткам хасидів відмовили у в'їзді на українську територію. Вони не змогли підтвердити мету своєї подорожі.
Хасиди не змогли пояснити мету візиту
Іноземцям недостатньо продемонструвати свої документи, тепер необхідно пояснити мету візиту до України. Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "РБК-Україна".
До теми Кабмін заборонив в'їзд в Україну іноземцям вже з 28 серпня: деталі
Є чітко визначений перелік виключень, іноземців, які можуть в'їхати в Україну. Якщо говорити про ту категорію осіб, про яку зазначалося, то протягом останніх декількох днів ми відмічали певне збільшення їх на українському кордоні,
– зазначив Демченко.
На летовищах та в пунктах пропуску хасидів не затримують, авіакомпанії відправляють їх назад наступним рейсом.
Україна закрила кордони для іноземців
Зазначимо, що з опівночі 28 серпня до 28 вересня Україна закрила кордони для іноземців через ситуацію з коронавірусом. Винятки зробили для певних категорій осіб.
Коротко про паломництво хасидів до Умані
- Цього року традиційне святкування Рош ха-Шана відбудеться в умовах карантину.
- Щороку на свято тисячі хасидів прибувають в Умань на могилу раббі Нахмана із Брацлава, який був засновником брацлавського (бресловського) хасидизму.
- Уряди України та Ізраїлю звернулися до паломників із проханням відмовитися від традиційного візиту в Умань.
- Однак хасиди заявили, що все-таки приїдуть і пообіцяли інвестувати в Умань 100 мільйонів доларів.