Декільком десяткам хасидів відмовили у в'їзді на українську територію. Вони не змогли підтвердити мету своєї подорожі.

Хасиди не змогли пояснити мету візиту

Іноземцям недостатньо продемонструвати свої документи, тепер необхідно пояснити мету візиту до України. Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "РБК-Україна".

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Є чітко визначений перелік виключень, іноземців, які можуть в'їхати в Україну. Якщо говорити про ту категорію осіб, про яку зазначалося, то протягом останніх декількох днів ми відмічали певне збільшення їх на українському кордоні,

– зазначив Демченко.

На летовищах та в пунктах пропуску хасидів не затримують, авіакомпанії відправляють їх назад наступним рейсом.

Україна закрила кордони для іноземців

Зазначимо, що з опівночі 28 серпня до 28 вересня Україна закрила кордони для іноземців через ситуацію з коронавірусом. Винятки зробили для певних категорій осіб.

Цікаво! Тим часом між хасидами, які вже прибули до Умані, та місцевими жителями 27 серпня спалахнув конфлікт. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці заявляють: жителі Умані не впустили паломників у синагогу через небезпеку поширення коронавірусу, однак конфлікт також має і матеріальне підґрунтя.

Коротко про паломництво хасидів до Умані