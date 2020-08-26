Така рішення пов'язане із збільшенням захворюваності на СOVID-19. Заборона триватиме 30 днів, вона набуде чинності з 29 серпня і діятиме до 28 вересня. Рішення про заборону в'їзду прийняли одноголосно, інформує
24 канал.
Кому в'їзд дозволено
Обмеження не стосуватимуться:
водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій;
людей, які навчаються на території України;
осіб, що мають посвідку на проживання в Україні;
біженців або осіб, що потребують спеціального захисту;
дипломатів та консулів;
інструкторів держав-членів НАТО;
культурних діячів, які мають запрошення від установи культури або спортсменів, що приїзжджають на змагання;
людей, що прибувають до України на лікування або здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
тих, що проходять військову службу на території України.
З 3 серпня МОЗ поділило Україну на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву, червону. У кожній зоні діють спеціальні обмеження.
Зелена
У транспорті та громадських місцях обов'язково одягати маски. Можна проводити масові заходи, але
не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Кінотеатри мають бути заповнені на 50%. Перевозити у транспорті пасажирів, які стоять, забороняється.
Жовта
До правил, що діють у зеленій зоні додається заборона на відвідування установ соцзахисту.
Помаранчева
Орім обмежень, що діють у попередніх двох зонах, у помаранчевій з'являються нові. Зокрема, це робота розважальних закладів, готелів, хостелів, спортзалів, дитячих таборів. Також заборонені планові госпіталізації. Діють
обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.
Червона
У червоній зоні діють найбільш суворі обмеження. Наприклад, до вищенаведених заборон додаються нові. Забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
Обмеження відповідно до зон карантину / Інфографіка 24 каналу