Кабмін вирішив заборонити з 29 серпня в'їзд до України іноземцям. Кордони закрили до кінця вересня.

Така рішення пов'язане із збільшенням захворюваності на СOVID-19. Заборона триватиме 30 днів, вона набуде чинності з 29 серпня і діятиме до 28 вересня. Рішення про заборону в'їзду прийняли одноголосно, інформує 24 канал.

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