Уряд розширив категорії іноземців, яким дозволено в'їзд в Україну: кого додали
Уряд роз'яснив заборону щодо в'їзду іноземців на територію України. До раніше відомих категорій осіб, яким таки дозволено потрапити на українську територію, додали осіб з посвідкою на тимчасове проживання в Україні.
Деяким категоріям громадян потрібен страховий поліс
Громадяни з певних категорій, яким дозволено в'їзд до України, мають мати страховий поліс, який покриватиме витрати на лікування від коронавірусу. Роз'яснення опублікував у своєму телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Детально Кабмін заборонив в'їзд в Україну іноземцям: для кого будуть виключення
Яким категоріям дозволено в’їзд до України:
- особам, які проживають на території України та мають відповідну посвідку (на тимчасове або постійне проживання);
- біженцям або особам, які потребують додаткового захисту;
- дипломатам, працівникам консульських установ, офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей або особам, які прибувають на запрошення МЗС України.
- інструкторам збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру".
Яким категоріям дозволено в’їзд, проте потрібен страховий поліс:
- особам, які прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
- особам, які навчаються в Україні чи проходять військову службу в ЗСУ;
- водіям та/або членам екіпажу вантажних транспортних засобів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних, морських і річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;
- діячам культури, що прибувають за запрошення закладу культури;
- спортсменам, які прибувають для участі у змаганнях;
- особам, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
- особам, які прибувають на лікування.
Кому дозволили в'їзд до України / Інфографіка Кабміну
Заборона діятиме до 28 вересня
Зазначимо, що з 29 серпня по 28 вересня уряд заборонив в'їзд на територію України іноземців через епідеміологічну ситуацію. остаточна редакція урядової постанови досі не опублікована, отож можливі ще зміни.