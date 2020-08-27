Уряд роз'яснив заборону щодо в'їзду іноземців на територію України. До раніше відомих категорій осіб, яким таки дозволено потрапити на українську територію, додали осіб з посвідкою на тимчасове проживання в Україні.

Деяким категоріям громадян потрібен страховий поліс

Громадяни з певних категорій, яким дозволено в'їзд до України, мають мати страховий поліс, який покриватиме витрати на лікування від коронавірусу. Роз'яснення опублікував у своєму телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Детально Кабмін заборонив в'їзд в Україну іноземцям: для кого будуть виключення

Яким категоріям дозволено в’їзд до України:

особам, які проживають на території України та мають відповідну посвідку (на тимчасове або постійне проживання);

біженцям або особам, які потребують додаткового захисту;

дипломатам, працівникам консульських установ, офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей або особам, які прибувають на запрошення МЗС України.

інструкторам збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру".

Яким категоріям дозволено в’їзд, проте потрібен страховий поліс:

особам, які прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

особам, які навчаються в Україні чи проходять військову службу в ЗСУ;

водіям та/або членам екіпажу вантажних транспортних засобів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних, морських і річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

діячам культури, що прибувають за запрошення закладу культури;

спортсменам, які прибувають для участі у змаганнях;

особам, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

особам, які прибувають на лікування.

Зверніть увагу! Раніше прем'єр-міністр України зазначив, що заборона не поширюється на громадян Білорусі, які проситимуть захисту на українській території.



Кому дозволили в'їзд до України / Інфографіка Кабміну

Заборона діятиме до 28 вересня

Зазначимо, що з 29 серпня по 28 вересня уряд заборонив в'їзд на територію України іноземців через епідеміологічну ситуацію. остаточна редакція урядової постанови досі не опублікована, отож можливі ще зміни.