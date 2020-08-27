Україна впустить на свою територію білорусів, на яких чинять тиск, – Шмигаль
До 28 вересня Україна заборонила в’їзд на свою територію іноземців. Проте, зазначили в уряді, білорусів, які шукають прихистку через переслідування на батьківщині, в Україну впустять.
Білоруси можуть отримати захист в Україні, – Шмигаль
Про виняток, який зробили для громадян Білорусі, написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.
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Ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні та повідомити про це наших прикордонників,
– повідомив Шмигаль.
Раніше про пом'якшення умов в'їзду для громадян Білорусі наголошував і президент Володимир Зеленський. На такий крок офіційний Київ іде через останні події на території країни-сусідки.
Кабмін заборонив в'їзд іноземцям
Зазначимо, що на засіданні 26 серпня Кабмін закрив кордони для громадян іноземних країн через ситуацію з коронавірусом. Заборона діятиме до 28 вересня.
На кого не поширюється заборона:
- громадян Білорусі в разі їх звернення;
- водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій;
- людей, які навчаються на території України;
- осіб, що мають посвідку на проживання в Україні;
- біженців або осіб, що потребують спеціального захисту;
- дипломатів та консулів;
- інструкторів держав-членів НАТО;
- культурних діячів, які мають запрошення від установи культури або спортсменів, що приїжджають на змагання;
- людей, що прибувають до України на лікування або здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
- тих, що проходять військову службу на території України.