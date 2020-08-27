До 28 вересня Україна заборонила в’їзд на свою територію іноземців. Проте, зазначили в уряді, білорусів, які шукають прихистку через переслідування на батьківщині, в Україну впустять.

Білоруси можуть отримати захист в Україні, – Шмигаль

Про виняток, який зробили для громадян Білорусі, написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

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Ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні та повідомити про це наших прикордонників,

– повідомив Шмигаль.

Раніше про пом'якшення умов в'їзду для громадян Білорусі наголошував і президент Володимир Зеленський. На такий крок офіційний Київ іде через останні події на території країни-сусідки.

Кабмін заборонив в'їзд іноземцям

Зазначимо, що на засіданні 26 серпня Кабмін закрив кордони для громадян іноземних країн через ситуацію з коронавірусом. Заборона діятиме до 28 вересня.

На кого не поширюється заборона: