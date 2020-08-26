Уряд хоче ухвалити рішення і продовжити карантин в Україні до 1 листопада 2020 року. Цього разу відтермінують обмеження на цілих два місяці поспіль. До того часу в Україні діятиме карантин у форматі поділу на чотири зони.

Відповідне рішення Кабмін розглядатиме на засіданні 26 серпня, повідомляє 24 канал. Прем'єр Денис Шмигаль зазначив: карантин і надалі буде у форматі зонування.

Раніше Карантин в Україні планували продовжити ще на два місяці: новий прогноз

Влада зазначає: кількість нових випадків стрімко росте, ситуацію потрібно тримати на контролі. Водночас кажуть: суворих нововведень, які були наприклад, у квітні – не буде. Однак під закриття можуть потрапити нічні клуби і розважальні заклади.

Шмигаль зазначив: саме там відбуваються масові порушення карантину та не має дотримання соцдистанції.

Про те, що карантин продовжать до 1 листопада, заявили ще напередодні – 25 серпня. Саме таке рішення ухвалили на нараді в Офісі Президента. На продовження карантину погодився зокрема і Володимир Зеленський.

Карантин в Україні: яка ситуація наразі

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня .

. Після цього його вже шість разів переносили : спершу він мав протривати до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 квітня, потім до 11 травня, пізніше – до 22 травня, потім до 22 червня, відтак до 31 липня і зрештою – до 31 серпня.

: спершу він мав протривати до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 квітня, потім до 11 травня, пізніше – Протягом липня-серпня ситуація із зараження коронавірусом ускладнилася . В Україні декілька днів поспіль вставновлювали рекорди за кількістю нових інфікованих. Так, цифра нових випадків за добу перетнула позначку у дві тисячі.

. В Україні декілька днів поспіль вставновлювали рекорди за кількістю нових інфікованих. Так, цифра нових випадків за добу перетнула позначку у дві тисячі. Погіршилася ситуація і з кількість шпиталізованих за добу. Якщо на середину травня кількість госпіталізованих з COVID-19 становила 742 особи за тиждень, то у серпні кількість госпіталізованих становила майже 2000.

Від 3 серпня в Україні діє новий тип карантину: уся країна поділена на 4 зони, залежно від епідеміологічної ситуації за чотирма показниками.



Зони карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу