В Умані між місцевими жителями та хасидами увечері 27 серпня спалахнув майновий конфлікт. Коли правоохоронці намагалися зупинити сутичку, жителі Умані кричали, що їхня поліція проти них.

В Об'єднаній єврейській общині України заявили, що не вбачають у конфлікті ознак антисемітизму, повідомляє JewishNews.

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Що не поділили жителі Умані та хасиди

За інформацією видання, ричиною конфлікту стало те, що одного із хасидів місцеві жителі намагалися не пустити у його дім. Чоловік намагався англійською мовою пояснити, що мешкає там, однак його аргументи ніхто не слухав.

"Будинок хасида – незаконна забудова"

Уманці кричали, що цей будинок збудований незаконно. Одна із учасниць конфлікту навіть заявляла, що готова надати відповідні документи. Коли хасиди спробували обійти обурений натовп і все-таки увійти в дім, уманці перегородили їм дорогу.

Конфлікт не має ознак антисемітизму

Фонд імені Раби Нахмана заявив, що конфлікт між уманцями та хасидами є майновим, і жодних ознак антисемітизму на наданих фото та відеоматеріалах конфлікту вони не виявили.

Інша версія конфлікту

Є й інша версія щодо причин конфлікту хасидів та уманців. У соцмережах поширюють інформацію, що сутичка трапилася біля синагоги на вулиці Лисенка.

Що відомо про будівництво синагоги

За даними "Суспільного", причиною конфлікту стала синагога, яку хасиди почали будувати поблизу житлового будинку. Уманці заявляють, що через будівельні роботи у їхньому будинку почали з’являтися тріщини. Хасиди оплатили ремонт, однак місцевих така компенсація не задовільнила. Вони вимагають, щоб хасиди викупили будинок за мільйон доларів.

Що про конфлікт каже поліція

У пресслужбі Черкаської області розповіли, що за фактом конфлікту відкрили кримінальну справу, пише Інтерфакс-Україна. Правоохоронці заявляють: жителі Умані не впустили паломників у синагогу через небезпеку поширення коронавіруса, однак конфлікт також має і матеріальне підґрунтя.

Депутат заявив, що туристи "штурмували" Умань

Депутат Уманської райради від "Свободи" Сергій Алєксєєв заявив у фейсбуці, що вночі туристи намагалися взяти Умань "штурмом". Депутат також опублікував відеозапис.

Конфлікт хасидів та уманців, дивитися відео:

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