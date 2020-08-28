Рішення Кабміну про заборону в'їзду іноземцям було для головного рабина України повною несподіванкою. Принаймні такий варіант навіть не розглядали на зустрічі із президентом, яка відбулася напередодні.

Заборона на в'їзд іноземцям, яку уряд запровадив 28 серпня, стала повною несподіванкою для іудеїв. Про це головний рабин України Моше Реувен Асман розповів у коментарі hromadske.

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За словами Моше Реувена Асмана, президент лише попросив представників іудейських релігійних громад звернутися до вірян із закликом уникати масового скупчення людей на Рош га-Шана цього року.

Коли Кабмін ухвалив таке рішення, це був шок для нас, бо з президентом на зустрічі не йшлося про заборону в’їзду,

– сказав Моше Реувен Асман.

Він додав, що якщо так вирішила держава, то хасиди будуть виконувати. "Позиція нашої святої Тори – бережіть, отче, наші душі, тобто здоров'я. Турбота про здоров'я і життя людей – вище усього і скасовує багато заповідей", – відповів рабин.

Він переконаний, що в цій ситуації можна було уникнути заборони і знайти компроміс. Наприклад, дозволити в’їзд невеликій кількості людей, яких зобов’язати здати тести на COVID-19 до вильоту і після прибуття. А з аеропорту організовано доставити людей до місця паломництва й там максимально обмежити контакт з місцевими.

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