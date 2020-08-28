Мер Умані Олександр Цебрій переконаний, що штовханина місцевих з хасидами, яка сталася напередодні, є поодиноким випадком. Політик вважає: це – побутовий конфлікт, спричинений тим, що центральна влада впродовж останніх пів року не чула його.

До того ж, Цебрій не хотів би, аби ситуацію в Умані порівнювали з подіями у Нових Санжарах. Про це міський голова розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Політик підкреслив, що раніше звертався до центральної влади через те, що уманчани стурбовані святкуванням юдейського нового року Рош га-Шана. Воно має відбутися на території міста 18 – 20 вересня.

Зазвичай в цей час до нас потрапляють від 30 до 50 тисяч паломників, переважна більшість – з Ізраїлю. На жаль, Ізраїль зараз в червоній зоні, там спалах COVID-19. Містяни переживають за своє життя, за життя близьких,

– пояснив Цебрій.

Й додав: напередодні він провів опитування на своїй фейсбук-сторінці: 94% уманчан категорично проти традиційного святкування Рош га-Шана та відвідування міста паломниками у 2020 році.

Про заборону іноземцям в'їжджати в Україну

Довідка. Кабмін вирішив закрити кордони для іноземців не з 29 серпня, як планували раніше, а вже з опівночі 28. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду 27 серпня.

"Уряд хоч і з великим запізненням, але заборонив іноземцям в'їзд. Не тільки на святкування Рош га-Шана, а й загалом. Можливо, було б коректніше заборонити саме відвідування Умані, дати нам додаткові повноваження, аби не наражати на незручності решту країни", – зазначив політик.

Цебрій зауважив: за неофіційними даними, на території Умані зараз перебуває від 2 тисяч паломників-хасидів. Вони прибули заздалегідь, оскільки побоювалися, що на в'їзді в місто введуть контрольно-пропускні пункти, які запроваджували, коли в регіоні був спалах коронавірусу.

Тоді ми запускали на територію міста тільки уманчан або мешканців району – після температурного скринінгу. Тому паломники приїхали заздалегідь. Зараз я ініціював питання, що цих людей треба щонайменше протестувати на COVID-19, – наголосив мер Умані.

Й пояснив: це дозволить зрозуміти, є у них коронавірусна інфекція чи ні. А це відповідно зніме соціальну напругу серед уманчан. "Тоді розумітимемо, що не будемо мати ймовірного спалаху коронавірусу як в Умані, так і по всій Україні" – додав політик.

За словами мера Умані, 27 серпня державна комісія з надзвичайних ситуацій надала більших повноважень органам місцевого самоврядування, аби вони мали право контролювати перебування іноземців на своїй території. Зокрема, йшлося про використання додатку "Дія".

"В надрукованому варіанті рішення я особисто ще не бачив, мій юридичний відділ його не відпрацював. Ми обов'язково ним скористаємося та зробимо все можливо, аби створити комісію, яка моніторитиме ситуацію з людьми, які прибули з червоної зони", – запевнив він.

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Про заходи безпеки в місті

Крім цього, Цебрій повідомив про додаткові заходи безпеки у місті 18 – 20 вересня. Він вже звертався до місцевого відділку поліції . А також вів перемовини з керівництвом МВС щодо того, аби на період свчяткування додаткові сили поліції були задіяні у заходах на території міста.

"З інших регіонів, міст – неважливо звідки. Але вони тут зайвими не будуть. Я боюся і дуже не хотів би, аби певні провокативні сили скористалися ситуацією. Вона в нас стабільна та нормальна. Уманчани толерантні, вони з задоволенням приймають гостей міста", – підсумував він.

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