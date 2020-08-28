В Ізраїлі просили українську владу зупиняти хасидів на шляху до Умані, – ЗМІ
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Представники МОЗ Ізраїлю начебто просили український уряд запровадити обмеження на в'їзд хасидів в Україну. Водночас рішення про заборону іноземцям в'їзду в Україну в Кабміні пояснюють пандемією коронавірусу.
Таку інформацію "Європейській правді" розповів представник Кабінету Міністрів, що спілкувався на умовах анонімності.
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Хто звертався до Шмигаля через приїзд хасидів в Україну
- Джерело журналістів в українському уряді повідомило, що в Кабміні отримали листа від професора Ронні Гамзу – координатора боротьби з коронавірусом Ізраїлю.
- У документі на ім'я прем'єр-міністра Шмигаля нібито мовилось про прохання від ізраїльтян заборонити святкування Рош ха-Шан в Україні цього року.
- Співрозмовник видання наполягає, що рішення обмежити в’їзд іноземців ухвалене з епідемічних міркувань.
Заборона в’їзду іноземців в Україну
- Уряд змінив термін дії заборони на в’їзд в Україну іноземців, перенісши її початок з 29 на 28 серпня.
- Водночас Кабінет Міністрів також розширив категорії іноземців, які зможуть перетинати український кордон.
- В ЗМІ все частіше говорять, що обмеження ввели з метою запобігання масового паломництва в Україну хасидів.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевняє, що уряд обмежив в’їзд на територію України іноземців, аби захистити здоров’я людей, незалежно від їхньої національності, громадянства чи релігійної приналежності. Він також пригадав, що навесні була ще жорсткіша заборона на в’їзд.
Паломництво хасидів в Україну: що відбувається
- Щороку на свято тисячі хасидів прибувають в Умань на могилу раббі Нахмана із Брацлава, який був засновником брацлавського хасидизму. Євреї вірять, що якщо зустріти Рош га-Шану біля могили раббі, новий рік буде щасливим і успішним.
- Цього року традиційне святкування Рош ха-Шана відбудеться в умовах карантину. Святкування припадають на 18 – 20 вересня.
- Уряди України та Ізраїлю звернулися до паломників із проханням відмовитися від традиційного візиту в Умань.
- Однак хасиди заявили, що таки приїдуть і пообіцяли інвестувати в Умань 100 мільйонів доларів.
- В аеропортах Києва, Одеси, Запоріжжя перебувають сотні громадян Ізраїлю, яких не пускають на територію України.
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