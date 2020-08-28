Кабмін обмежив в’їзд на територію України іноземців, аби захистити здоров’я людей, незалежно від їхньої національності, громадянства чи релігійної приналежності. У МЗС заявляють, що наразі скарг щодо такого рішення не надходило.

Чому Україна закрила кордони для іноземців

Рішення, яке ухвалив уряд, спрямоване на захист як українців, так і іноземців, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал.

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Тому ми не ухвалюємо рішень за дискримінаційними критеріями, ми ухвалюємо рішення, які допомагають захистити здоров’я громадян, незалежно від їх національності, громадянства, релігії,

– наголосив Кулеба.

Він зазначив, що в Україні з великою повагою ставляться до ключових свят громад, які проживають у країні, та важливих з історичних причин для іноземців. До таких свят належить і Рош га-Шана, під час якого відбувається масове паломництво хасидів до Умані.

Скарг немає, світ розуміє

Міністр також додав, що наразі жодних скарг щодо ухваленого Кабміном рішення не надходило.

"Ситуація є абсолютно зрозумілою для світу, країни зараз вдаються до нечуваних кроків для захисту від пандемії, тому нічого сенсаційного не сталося", – пояснив міністр.

Кулеба пригадав, що весною була ще жорсткіша заборона на в’їзд.

Зверніть увагу! Щороку на свято тисячі хасидів прибувають в Умань на могилу раббі Нахман із Брацлава. Уряди України та Ізраїлю звернулися до паломників із проханням відмовитися від традиційного візиту через пандемію коронавірусу. Однак хасиди заявили, що таки приїдуть.

Заборона в ’ їзду іноземців: основне

Уряд змінив термін дії заборони на в’їзд в Україну іноземців, перенісши її початок з 29 на 28 серпня.

Водночас Кабмін також розширив категорії іноземців, які зможуть перетинати український кордон.

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