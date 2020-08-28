З 28 серпня починає діяти заборона в'їзду в Україну іноземних громадян. Через це авіакомпанія МАУ скасовує низку рейсів.

У сумі загального поточного пасажиропотоку процент перевезених іноземців становить приблизно 60%, повідомили у пресслужбі МАУ.

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Більшість із них – point-to-point пасажири. Адже МАУ ще не встигла відновити свою транзитну мережу після повної зупинки польотів у березні 2020 року.

Це означає, що обмеження стосуватиметься усіх без винятку напрямків польотів та вплине на завантаженість усіх рейсів,

– зазначили у компанії.

З 14 вересня компанія повністю скасовує такі рейси:

Київ – Запоріжжя (OZH) – Київ;

Київ – Мадрид (MAD) – Київ;

Київ – Барселона (BCN)– Київ;

Київ – Афіни (ATH) – Київ (окрім двох рейсів);

Київ – Женева (GVA) – Київ;

Київ – Делі (DEL) – Київ;

Київ – Берлін (TXL) – Київ;

Київ – Кишинів (KIV) – Київ;

Київ – Херсон (KHE) – Київ (з 20 вересня).

Скоротять частоти за такими маршрутами:

Київ – Одеса (ODS) – Київ;

Київ – Париж (CDG) – Київ;

Київ – Дюссельдорф (DUS) – Київ;

Київ – Брюссель (BRU) – Київ;

Київ – Дубай (DXB) – Київ;

Київ – Стамбул (IST) – Київ;

Київ – Тель-Авів (TLV) - Київ.

У МАУ долали, що рішення щодо плану польотів на найближчі два тижні приймуть після публікації усіх необхідних рішень органів державної влади – уряду, Державної авіаційної служби, Держприкордонслужби тощо.

Зверніть увагу! Станом на ранок 28 серпня в Україні зафіксували 114 497 випадків коронавірусу, за добу – 2 438 нових. Через зростання кількості хворих уряд продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня.

Заборона в ’ їзду іноземців: основне

Напередодні уряд змін термін дії заборони на в’їзд в Україну іноземців, перенісши її початок з 29 на 28 серпня.

Водночас Кабмін також розширив категорії іноземців, які зможуть перетинати український кордон.

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