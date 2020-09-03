Кабмін обмежив транзит країною через численні порушення іноземних громадян. Іноземці на кордоні повідомляють, що перетинають країну транзитом, а насправді залишаються на українській території.

Іноземці зловживали в'їздом для транзиту

Іноземці дуже часто неправильно декларують мету свого приїзду до України, саме через таку недобросовісність уряд і обмежив транзит. Про це розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує 24 канал.

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Якщо ти їдеш транзитом – це одна справа, а якщо ти сказав на кордоні, що їдеш транзитом, а насправді поїхав до Умані – то це зовсім інша справа. У нас вільна і демократична країна, якщо ти перетнув кордон, то ти можеш їхати куди завгодно,

– повідомив Кулеба.

Міністр повідомив, що наймасовіший транзит – з Росії до Молдови. Громадяни автомобілями повертаються додому. Для цих випадків організовуватимуть поліцейський супровід.

Уряд вніс зміни до правил в'їзду іноземців

Зазначимо, що 2 вересня уряд затвердив зміни до правил в'їзду іноземців на територію України. Зокрема, з переліку дозволених підстав для в’їзду іноземців забрали право на транзит до 2 діб. Саме цією опцією і користувались численні паломники, які їхали на святкування Рош га-Шана до Умані.

Інша зміна: Україна розширила перелік родичів громадян України, які можуть перетинати кордони. До нього додали бабусь та дідусів. Також уряд уточнив, що в Україну пускатимуть тільки тих іноземців, хто їде вчитися у навчальні заклади.

Важливо! Через ситуацію з пандемією до 28 вересня в Україні закриті кордони для іноземців. На українську категорію, як виняток, можуть потрапити лише певні категорії громадян.