Уряд знову посилив заборону на в’їзд іноземців. Однак розширив перелік родичів, які можуть приїжджати до громадян України.

Проєкт, якого не було в порядку денному засідання Кабінету Міністрів, внесли на розгляд через необхідність прибрати лазівку, яку використовували хасиди, повідомляє "Європейська правда".

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Видання має в розпорядженні текст рішення. Інформацію про його ухвалення підтвердили кілька джерел.

Які зміни затвердив уряд

Головна зміна – з переліку дозволених підстав для в’їзду іноземців забрали право на транзит до 2 діб.

Саме цю підставу використовували паломники, що їхали до України з Ізраїлю та інших держав.

Все відбувалося так: хасиди прилітали до "Борисполя" та показували прикордоннику квиток на рейс з "Жулян". Однак після паспортного контролю прямували до Умані.

Тепер в’їзд на підставі транзиту прямо заборонений. Цим рішення Україна також закрила наземні кордони для громадян Молдови, які використовували транзит для легальних поїздок до Білорусі, РФ.

Друга зміна – Україна розширила перелік родичів громадян України, які можуть перетинати кордони.

До нього додали бабусь та дідусів. Раніше звучала критика про те, що діти українців, що поїхали на відпочинок без батьків та з родичами-іноземцями, мали проблеми із поверненням в Україну в останні дні літа.

Третя зміна – уряд уточнив формулювання про навчання як підставу для перетину кордону.

В Україну пускатимуть тільки тих, хто їде вчитися у навчальні заклади. Так хочуть уникнути зловживання, коли метою в’їзду декларували навчання на короткотермінових курсах.

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Закриття кордонів: основне

Уряд заборонив в’їзд в Україну іноземців з 28 серпня.

Причиною введення обмеження стало запобігання масовому паломництву в Україну хасидів.

Однак це рішення викликало критику через незбалансованість.

Детальніше про ситуацію з хасидами в Україні читайте за посиланням.