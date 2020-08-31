Словаччина змінила правила в’їзду для українців: деталі
З 1 вересня Словаччина вимагає від українців, які хочуть перетнути кордон, попередньої реєстрації. Перед тим, як в'їхати до країни, потрібно внести свої дані на сайт.
Нові правила розпочнуть діяти з 1 вересня
Про зміни правил в’їзду до Словаччини інформують у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у фейсбуці.
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Правила розпочнуть діяти з 8:00 1 вересня. Отож, перед тим як перетнути кордон, потрібно пройти реєстрацію на цій сторінці. Підтвердження надсилатимуть на електронну пошту.