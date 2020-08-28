Уряд Угорщини ухвалив рішення про закриття кордонів для іноземців. Заборона набуде чинності з 1 вересня. Угорщина була змушена піти на такі заходи, аби стримати поширення COVID-19.

Відповідне рішення з'явилося на сайті уряду Угорщини.

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Ті громадяни країн, які повертаються з-за кордону, будуть змушені пройти двотижневий карантин, або ж зробити 2 тести на коронавірус. Обидва мають показати негативний результат.

Хто все ж таки зможе потрапити до Угорщини

Виключення для в'їзду в країну зроблять для:

військових конвоїв;

гуманітарного транзиту;

ділових чи дипломатичних поїздок.

В уряді зазначили, що коронавірус ставить під загрозу стабільність економіки, робочі місця та спокійний початок навчального року. Тож, аби не наражати на небезпеку своїх громадян Угорщина закриє кордони для іноземців.

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