Сотні машин застрягли в чергах на кордоні з Угорщиною та Румунією: з чим це пов'язано
На кордоні України з Угорщиною та Румунією утворилася великі черги із сотень автівок. Водії годинами очікують на перетин кордону.
Жителі Закарпаття відзначають, що між українським та угорським КПП, у буферній зоні, вони простоюють щонайменше чотири години. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.
Актуально В Угорщині змінять правила перетину кордону через пандемію
Яка ситуація на кордонах України з Угорщиною та Румунією
- На українсько-угорському кордоні на контрольно-пропускних пунктах очікують близько 130 авто: на КПП "Тиса" – 50 та на КПП "Лужанка" – 80.
- На українсько-румунському КПП "Дяково" в черзі чекають 110 машин.
- За даними місцевих ЗМІ, такі масові затори перед КПП пов'язують з тим, що уряд Угорщини вирішив ввести більш жорсткі правила виїзду за кордон.
- Угорські прикордонники, окрім паспортних документів, ретельно перевіряють документи, які підтверджують мету подорожі або транзитний характер поїздки. В результаті збільшується час на проходження контролю.
Зміна правил перетину кордону з Угорщиною: що відомо
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в країні змінять правила перетину кордону. Роблять це, щоб запобігти поширенню пандемії коронавірусу.
- За нинішніми правилами, ті, хто повертається в Угорщину з країн з високим рівнем розповсюдження коронавірусу, мають пройти 14-денну обсервацію, якщо не отримають два негативних тести на COVID-19.
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