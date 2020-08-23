На кордоні України з Угорщиною та Румунією утворилася великі черги із сотень автівок. Водії годинами очікують на перетин кордону.

Жителі Закарпаття відзначають, що між українським та угорським КПП, у буферній зоні, вони простоюють щонайменше чотири години. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби. Актуально В Угорщині змінять правила перетину кордону через пандемію Яка ситуація на кордонах України з Угорщиною та Румунією На українсько-угорському кордоні на контрольно-пропускних пунктах очікують близько 130 авто: на КПП "Тиса" – 50 та на КПП "Лужанка" – 80.

На українсько-румунському КПП "Дяково" в черзі чекають 110 машин.

За даними місцевих ЗМІ, такі масові затори перед КПП пов'язують з тим, що уряд Угорщини вирішив ввести більш жорсткі правила виїзду за кордон.

Угорські прикордонники, окрім паспортних документів, ретельно перевіряють документи, які підтверджують мету подорожі або транзитний характер поїздки. В результаті збільшується час на проходження контролю. Зміна правил перетину кордону з Угорщиною: що відомо Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в країні змінять правила перетину кордону. Роблять це, щоб запобігти поширенню пандемії коронавірусу.

За нинішніми правилами, ті, хто повертається в Угорщину з країн з високим рівнем розповсюдження коронавірусу, мають пройти 14-денну обсервацію, якщо не отримають два негативних тести на COVID-19. До речі "Біологічна загроза": Орбан хоче заборонити в'їзд іммігрантів в Угорщину Зверніть увагу! Більшість автомобілів у заторі – це мікроавтобуси, що перевозять заробітчан на роботу до Італії, Португалії, Іспанії. Пункти пропуску "Тиса" і "Лужанка" – це єдині пункти пропуску, через які Угорщина дозволила транзит до Європейських країн.