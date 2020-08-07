"Біологічна загроза": Орбан хоче заборонити в'їзд іммігрантів в Угорщину
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може заборонити в'їзд іммігрантів на територію країни, оскільки вважає їх потенційно небезпечними.
Про це повідомляє ABC Internacional, передає РБК-Україна. За словами Орбана, всі іммігранти, які хочуть в'їхати в країну без контролю, не тільки порушують угорські закони, а й представляють біологічну загрозу для Угорщини. При цьому, небезпеку першочергово можуть становити саме нелегальні мігранти.
Пов'язуючи імміграцію і зараження, ми створюємо образ, ніби всі іммігранти - це біологічна бомба, яка може заразити нас. Це не так, тільки деякі, але ми не знаємо, які саме,
– висловився прем'єр-міністр.
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Орбан зазначив, що оскільки неможливо точно встановити, хто з іммігрантів інфікований коронавірусом, варто розглядати всіх прибуваючих в Угорщину як "потенційних забруднювачів". За його словами, це може бути несправедливою позицією, але влада повинна першочергово думати про угорців, які ризикують стати жертвами інфекції.