Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може заборонити в'їзд іммігрантів на територію країни, оскільки вважає їх потенційно небезпечними.

Про це повідомляє ABC Internacional, передає РБК-Україна. За словами Орбана, всі іммігранти, які хочуть в'їхати в країну без контролю, не тільки порушують угорські закони, а й представляють біологічну загрозу для Угорщини. При цьому, небезпеку першочергово можуть становити саме нелегальні мігранти.

Пов'язуючи імміграцію і зараження, ми створюємо образ, ніби всі іммігранти - це біологічна бомба, яка може заразити нас. Це не так, тільки деякі, але ми не знаємо, які саме,

– висловився прем'єр-міністр.

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Орбан зазначив, що оскільки неможливо точно встановити, хто з іммігрантів інфікований коронавірусом, варто розглядати всіх прибуваючих в Угорщину як "потенційних забруднювачів". За його словами, це може бути несправедливою позицією, але влада повинна першочергово думати про угорців, які ризикують стати жертвами інфекції.