Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может запретить въезд иммигрантов на территорию страны, поскольку считает их потенциально опасными.

Об этом сообщает ABC Internacional, передает РБК-Украина. По словам Орбана, все иммигранты, которые хотят въехать в страну без контроля, не только нарушают венгерские законы, но и представляют биологическую угрозу для Венгрии. При этом, опасность в первую очередь могут представлять именно нелегальные мигранты.

Связывая иммиграцию и заражения, мы создаем образ, что все иммигранты – это биологическая бомба, которая может заразить нас. Это не так, только некоторые, но мы не знаем, какие именно,

– высказался премьер-министр.

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Орбан отметил, что поскольку невозможно точно установить, кто из иммигрантов инфицирован коронавирусом, следует рассматривать всех прибывающих в Венгрию как "потенциальных загрязнителей". По его словам, это может быть несправедливой позицией, но власть должна в первую очередь думать о венграх, которые рискуют стать жертвами инфекции.