Украина открыла свои границы для иностранцев с 15 июня, но с ограничениями и правилами. Если человек въезжает из страны из "красной зоны", то это является основанием для отправки его на обсервацию.

Обновленный список стран "красной зоны" опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

Обратите внимание Подлежат ли обсервации те, кто прибыли в Украину транзитом из "красной зоны": разъяснения

"Красная зона"

В общем в перечень вошли 62 страны, в которых показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения.

Среди новых стран:

Казахстан,

Острова Теркс и Кайкос,

Палестина,

Киргизстан,

Сейшельские острова,

Мексика,

Черногория,

Суринам,

Сальвадор,

Албания,

Чехия.

Кроме того, по-прежнему в "красной зоне" остаются США, Россия, Франция, Беларусь, Египет, Молдова, Мальдивы, Бразилия, Израиль и другие.

"Зеленая зона"

В "зеленую зону" вошли 139 стран. Среди них:

Румыния,

Болгария,

Иран,

Сербия,

Польша,

Италия,

Турция,

Хорватия,

Греция,

Индия,

Нидерланды,

Словения,

Норвегия,

Ирландия,

Дания,

Литва,

Венгрия,

Германия,

Исландия,

Австралия,

Грузия.

Список "красной" и "зеленой" зоны по состоянию на 6 июля / Скриншот с сайта Минздрава

Что известно о "красной" и "зеленой" зоне?

С 15 июня 2020 года в Украине введен адаптивный подход к самоизоляции украинцев и граждан других стран, которые прибывают из-за границы.

Страны поделили на 2 зоны:

"красная зона" – показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украину из страны "красной зоны", направляются на обязательную обсервацию/самоизоляцию на 14 дней.

– показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украину из страны "красной зоны", направляются на обязательную обсервацию/самоизоляцию на 14 дней. "зеленая зона" – показатель активных случаев заболеваемости COVID-19 меньше, чем 40 на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украины и прибыли из страны "зеленой зоны", смогут самоизоляцию не проходить.

С 1 июля ЕС разрешил въезд гражданам 14 стран: Украины в списке нет. Однако перечень стран будет меняться каждые 14 дней. В список могут как добавлять новые страны, так и исключать предыдущие.