Минздрав опубликовал список стран "красной" и "зеленой" зоны: что изменилось
Украина открыла свои границы для иностранцев с 15 июня, но с ограничениями и правилами. Если человек въезжает из страны из "красной зоны", то это является основанием для отправки его на обсервацию.
Обновленный список стран "красной зоны" опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.
Обратите внимание Подлежат ли обсервации те, кто прибыли в Украину транзитом из "красной зоны": разъяснения
"Красная зона"
В общем в перечень вошли 62 страны, в которых показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения.
Среди новых стран:
- Казахстан,
- Острова Теркс и Кайкос,
- Палестина,
- Киргизстан,
- Сейшельские острова,
- Мексика,
- Черногория,
- Суринам,
- Сальвадор,
- Албания,
- Чехия.
Кроме того, по-прежнему в "красной зоне" остаются США, Россия, Франция, Беларусь, Египет, Молдова, Мальдивы, Бразилия, Израиль и другие.
"Зеленая зона"
В "зеленую зону" вошли 139 стран. Среди них:
- Румыния,
- Болгария,
- Иран,
- Сербия,
- Польша,
- Италия,
- Турция,
- Хорватия,
- Греция,
- Индия,
- Нидерланды,
- Словения,
- Норвегия,
- Ирландия,
- Дания,
- Литва,
- Венгрия,
- Германия,
- Исландия,
- Австралия,
- Грузия.
Список "красной" и "зеленой" зоны по состоянию на 6 июля / Скриншот с сайта Минздрава
Что известно о "красной" и "зеленой" зоне?
С 15 июня 2020 года в Украине введен адаптивный подход к самоизоляции украинцев и граждан других стран, которые прибывают из-за границы.
Страны поделили на 2 зоны:
- "красная зона" – показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украину из страны "красной зоны", направляются на обязательную обсервацию/самоизоляцию на 14 дней.
- "зеленая зона" – показатель активных случаев заболеваемости COVID-19 меньше, чем 40 на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украины и прибыли из страны "зеленой зоны", смогут самоизоляцию не проходить.