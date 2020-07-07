МОЗ опублікувало список країн "червоної" та "зеленої" зони: що змінилося
Україна відкрила свої кордони для іноземців з 15 червня, але з обмеженнями та правилами. Якщо людина в'їжджає з країни з "червоної зони", то це є підставою для відправлення її на обсервацію.
Оновлений список країн "червоної зони" опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Зверніть увагу Чи підлягають обсервації ті, хто прибули в Україну транзитом з "червоної зони": роз'яснення
"Червона зона"
Всього в перелік увійшли 62 країни у яких показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення.
Серед нових країн:
- Казахстан,
- Острови Теркс і Кайкос,
- Палестина,
- Киргизстан,
- Сейшельські острови,
- Мексика,
- Чорногорія,
- Сурінам,
- Сальвадор,
- Албанія,
- Чехія.
Окрім того, і надалі у "червоній зоні" залишаються США, Росія, Франція, Білорусь, Єгипет, Молдова, Мальдіви, Бразилія, Ізраїль та інші.
"Зелена зона"
До "зеленої зони" увійшли 139 країн. Серед них:
- Румунія,
- Болгарія,
- Іран,
- Сербія,
- Польща,
- Італія,
- Туреччина,
- Хорватія,
- Греція,
- Індія,
- Нідерланди,
- Словенія,
- Норвегія,
- Ірландія,
- Данія,
- Литва,
- Угорщина,
- Німеччина,
- Ісландія,
- Австралія,
- Грузія.
Що відомо про "червону" та "зелену" зону?
З 15 червня 2020 року в Україні запроваджено адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.
Країни поділили на 2 зони:
- "червона зона" – показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів.
- "зелена зона" – показник активних випадків захворюваності на COVID-19 є менше ніж 40 на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну та прибули з країни "зеленої зони", матимуть змогу самоізоляцію не проходити.