Україна відкрила свої кордони для іноземців з 15 червня, але з обмеженнями та правилами. Якщо людина в'їжджає з країни з "червоної зони", то це є підставою для відправлення її на обсервацію.

Оновлений список країн "червоної зони" опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зверніть увагу Чи підлягають обсервації ті, хто прибули в Україну транзитом з "червоної зони": роз'яснення

"Червона зона"

Всього в перелік увійшли 62 країни у яких показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення.

Серед нових країн:

Казахстан,

Острови Теркс і Кайкос,

Палестина,

Киргизстан,

Сейшельські острови,

Мексика,

Чорногорія,

Сурінам,

Сальвадор,

Албанія,

Чехія.

Окрім того, і надалі у "червоній зоні" залишаються США, Росія, Франція, Білорусь, Єгипет, Молдова, Мальдіви, Бразилія, Ізраїль та інші.

"Зелена зона"

До "зеленої зони" увійшли 139 країн. Серед них:

Румунія,

Болгарія,

Іран,

Сербія,

Польща,

Італія,

Туреччина,

Хорватія,

Греція,

Індія,

Нідерланди,

Словенія,

Норвегія,

Ірландія,

Данія,

Литва,

Угорщина,

Німеччина,

Ісландія,

Австралія,

Грузія.

Список "червоної" та "зеленої" зони станом на 6 липня / Скриншот з сайту МОЗ

Що відомо про "червону" та "зелену" зону?

З 15 червня 2020 року в Україні запроваджено адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.

Країни поділили на 2 зони:

"червона зона" – показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів.

– показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів. "зелена зона" – показник активних випадків захворюваності на COVID-19 є менше ніж 40 на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну та прибули з країни "зеленої зони", матимуть змогу самоізоляцію не проходити.

З 1 липня ЄС дозволив в'їзд громадянам 14 країн: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів. У список можуть як додавати нові країни, так і виключати попередні.