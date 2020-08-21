Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в країні змінять правила перетину кордону. Роблять це з метою запобігти поширенню пандемії коронавірусу.

Відтак до вересня планують чинну класифікацію "безпечності" країн. Про це повідомляють на сайті угорського уряду.

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За його словами, ситуація з COVID-19 в країні не така погана, як в інших. Тож найбільшою загрозою залишається занесення недуги ззовні країни.

У порівнянні з угорської ситуацією, епідеміологічна ситуація в більшості країн погіршується. Найбільшою загрозою залишається занесення вірусу,

– сказав угорський прем'єр.

Також він наголосив, що Угорщина посилить правила перетину кордону. Та закликав навіть не бронювати житло та не подорожувати на південь.

"Я закликаю всіх з належною обережністю не бронювати житло на півдні після 1 вересня, тому що це може суперечити заходам з охорони кордону", – наголосив Орбан.

Довідка. За теперішніми правила, ті, хто повертається в Угорщину з країн з високим рівнем розповсюдження коронавірусу, мають пройти 14-денну обсервацію, якщо не отримають 2 негативних тести на COVID-19.

Коронавірус в Угорщині: коротко