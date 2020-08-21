В Угорщині змінять правила перетину кордону через пандемію
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в країні змінять правила перетину кордону. Роблять це з метою запобігти поширенню пандемії коронавірусу.
Відтак до вересня планують чинну класифікацію "безпечності" країн. Про це повідомляють на сайті угорського уряду.
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За його словами, ситуація з COVID-19 в країні не така погана, як в інших. Тож найбільшою загрозою залишається занесення недуги ззовні країни.
У порівнянні з угорської ситуацією, епідеміологічна ситуація в більшості країн погіршується. Найбільшою загрозою залишається занесення вірусу,
– сказав угорський прем'єр.
Також він наголосив, що Угорщина посилить правила перетину кордону. Та закликав навіть не бронювати житло та не подорожувати на південь.
"Я закликаю всіх з належною обережністю не бронювати житло на півдні після 1 вересня, тому що це може суперечити заходам з охорони кордону", – наголосив Орбан.
Коронавірус в Угорщині: коротко
- Загалом в Угорщині від початку пандемії зафіксували понад 5 тисяч випадків захворювання на COVID-19.
- Одужали понад 3 тисячі осіб, померли – 611.
- Попередньої доби у країні зафіксували 44 нових випадки.